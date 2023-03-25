運用AI 佛格爾打造疫後一站式旅遊

旅遊業摩拳擦掌迎接疫情後的觀光大爆發，網路旅遊巨頭Booking Holdings執行長佛格爾（Glenn Fogel）指出，該公司寄望利用人工智慧（AI）軟體，發展他所謂的一站式旅遊（connected trip）體驗。

線上旅遊網站不只是提供訂房或訂機票服務，聰明的線上旅行社，懂得根據過去行為及其他數據，抓住顧客的旅遊需求與偏好，這是佛格爾長久以來的願景。

2017年，Booking收購以色列一家小型新創公司Evature，相中的是該公司開發的聊天機器人技術，可應用在飯店、航空公司、旅行社和機場。

佛格爾指出，打造聊天機器人協助顧客訂旅遊行程，耗費的時間超出他預期。他提及Booking深知「侯世達定律」（Hofstadter's Law）的影響力，這是指不管做何事，花費的時間比你想的要長，即便你已將「侯世達定律」考慮在內。但佛格爾補了一句，旅遊業讓聊天機器人服務「就要發生」。

Booking2月下旬發布的第四季業績，營收獲利皆優於預期。佛格爾在財報公布翌日受訪表示，旅遊業近期的前景大好，「我相當看好目前的旅遊環境。我們2022年有很好的成績，會帶著這樣的動能進入2023年。」佛格爾另提到，一般而言，「大家只要對未來變得樂觀」，旅遊行程就會訂得比以前多。他說去年第四季行程預訂情況，雖不及2019年也就是疫情前的水準，但今年迄今的訂單比2019年同期還多。

佛格爾指出，去年受到旅遊限制束縛的亞洲顧客，第四季訂購行程已見回溫，此趨勢會延續到今年。就連2月初才重開國門的中國，透過Booking網站安排行程的訂單也小幅增加。

Booking在法說會上指出，1月住宿總預訂量較去年同期成長74％，也比2019年同月增55％。該月入住天數增幅較1年前高出60％，固定匯率每晚平均房價漲13％。佛格爾表示，從1月數據可見，旅遊需求相較Q4加速成長，包括歐洲市場。他認為去年Q4，民眾對通膨及其他總體經濟感到不安，因而暫緩訂房訂機票，但進入新的一年後，又開始動起來制定旅遊計畫。

佛格爾還提到，最高法院有2起關於美國《通訊端正法》第230條（Section 230）的案件進行口頭辯論，引起他密切關注。

1996年通過的Section 230，堪稱是網路服務供應商的保護傘，對用戶言論具免責權，但其爭議性也掀起廢除聲浪。佛格爾說過，任何減低Section 230保護效力之舉，將引發排山倒海的訴訟。對運用演算法展示內容給用戶可能受到限制，他感到憂心忡忡。