穀物產量敲警鐘 烏國：今年恐年跌15％

全球最大農產品出口國之一烏克蘭預期，其今年穀物產量將較去年減少約15％，顯示去年2月底戰爭爆發後仍不斷衝擊其農業。

烏國農業部估計今年穀物總耕種面積1,020萬公頃，較去年減少140萬公頃，使穀物產量從去年5,310萬公噸大減至4,430萬公噸。其中玉米2,170萬公噸、小麥1,660萬公噸、和大麥480萬公噸。

但油籽總產量將從去年1,820萬公噸上升至1,920萬公噸。其中葵花子產量從1,110萬公噸上升至1,150萬公噸。

農業部長索爾斯基（Mykola Solskyi）指戰爭繼續阻礙烏國海路出口，而必須依賴運輸成本更高和更花時間的陸路運輸，讓部份農民轉種像葵花子和黃豆等更容易出口的農作物，令今年玉米、小麥和其他農作物產量較去年減少15％。

烏國去年穀物產量5,300萬公噸，較過去五年均值減少20％。若把葵花子等所有穀物計算，去年產量6,300萬公噸，較前一年腰斬52％。

俄烏18日同意延長黑海穀物出口協議。烏國表示協議應延長120天。但俄國強調這次只延長60天，並在20日威脅若其糧食出口仍受制裁，將在5月18日期滿後退出協議。

索爾斯基指海路出口前景不明朗，促使烏國農民所轉種的農作物，每公頃產量會減少幾公噸。就重量而言，烏國出口量會下降。

農業顧問商Green Square Agro Consulting老闆李麥克（Mike Lee）說，烏國玉米和小麥每公頃產量通常各為7公噸和4公噸，葵花子和黃豆各僅2.3公噸。

種植玉米所使用肥料和能源高於其他農作物，戰爭令肥料與能源供應短缺，也逼迫農民改種其他作物。專家指玉米產量減少會增加中國與歐洲買家購買成本。當烏國葵花油出口量增加至占全球供應量70％，會拖累植物油價格下滑。