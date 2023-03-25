美存戶急領千億存款 FSOC:銀行系統穩健

美國金融穩定監督委員會（FSOC）24日舉行閉門會議，重申美國銀行系統依然穩健和有韌性。不過聯準會（Fed）同日出爐的報告顯示，在矽谷銀行與標誌銀行倒閉當周，銀行存款遭客戶合計提領將近1,000億美元，約占總存款的0.6％。

美國財長葉倫、聯準會主席鮑爾和10多位政府官員出席24日的FSOC會議，主管機關強調金行系統安全無虞。

會後聲明指出，「委員會討論了銀行業當前的狀況，雖然部分機構面臨壓力，但美國銀行系統仍然穩健和有韌性。」據悉FSOC亦討論繼續監控金融發展。

另一方面，聯準會最新數據顯示，截至3月15日止的當周，銀行存戶合計提領984億美元，總存款降至17.5兆美元。該周正值矽谷銀行與標誌銀行旋風式倒閉，掀起存戶不安情緒。

報告顯示，銀行存款減少主要發生在小型銀行。大銀行該周存款增加670億美元，而小型銀行失血1,200億美元。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席經濟學家溫伯格（Carl Weinberg）指出，銀行存款一周遭客戶提領1,000億美元雖不構成警訊，但金額高於預期。

數據顯示，過去一年來銀行存款緩步減少，自去年2月來減少5,824億美元。

在銀行流失存款之際，消費者貸款上揚，截至3月15日止的當周，消費者貸款由1.863兆美元攀升至1.867兆美元。

在此同時，銀行湧向主管機關為銀行業提供的緊急借款機制。報告顯示，美國金融機構透過貼現窗口每日平均貸款金額達1,161億美元，創下全球金融危機以來最高紀錄，並從銀行定期融資計畫（BTFP）取用537億美元。

另據美國投資公司協會（ICI）數據，截至3月22日止，過去兩周貨幣市場共同基金資產大增2,030億美元，來到3.27兆美元。

延伸閱讀

遭狂拋售…德銀重燃投資人對銀行業擔憂

美貨幣市場基金湧錢潮 分析師:泡沫已浮現

德銀恐慌趨緩 美股周線力收紅盤