遭狂拋售…德銀重燃投資人對銀行業擔憂

據美國財經媒體報導,德國最大銀行德意志銀行(Deutsche Bank)的股價週五(24)雪崩超過15%,而保險公司對該銀行信用違約交換(CDS)的價格也升至多年高位(CDS越高表示銀行信用越低),這是投資者對全球銀行健康狀況感到緊張的最新跡象。

Deutsche Bank shares slump 15% in resurgence of European bank worries. Latest bout of stress comes days after Credit Suisse rescue. pic.twitter.com/fIxalQzE7H

據《華爾街日報》(WSJ)24日報導,德意志銀行是德國最大的銀行,截至去年年底,總資產約為1.337兆歐元(約新台幣44.8兆元),它在58個國家擁有近85000名員工,是全球30家系統性重要銀行之一,監管機構會一般來說會更密切地監督它,以維護金融穩定。

德意志銀行類似於摩根大通(J.P. Morgan)或花旗集團(Citigroup),它的業務覆蓋了從一般家庭、企業貸款到為大型投資者提供企業並購咨詢和證券交易等一系列領域。

在美國突然倒閉的矽谷銀行(SVB)、銀門資本(Silvergate Capital)和標誌銀行(Signature Bank),以及瑞士的瑞信銀行(Credit Suisse)被競爭對手瑞銀集團(UBS Group AG)緊急接管後,投資者對於銀行業的健康狀況感到不安。這些破產事件凸顯了銀行在網路銀行和高度活躍的社群媒體時代,是如何容易受到信心波動影響,還有最重要的,許多銀行未能做好應對快速上升的利率(升息)的準備。

此外,瑞銀集團接管瑞信銀行後導致了大約170億美元(約新台幣5156億元) 的AT1債券被強制取消,直接變成壁紙,儘管歐盟和英國當局努力避免瑞士的大火延燒過來,但這反而會推高歐洲銀行整體的融資成本。

德意志銀行的股票下跌,分析師們像去年底對瑞信銀行一樣對德意志銀行進行了大量評論。一些關注點集中在不斷上漲的信用違約交換價格上。信用違約交換(CDS)是投資人用來對沖自身風險或押注企業信用品質變化的衍生產品,CDS越高表示銀行信用越危險。

OUCH! Deutsche Bank’s credit default swaps, which represent insurance of its bondholders against a potential default, spike as banking doom is back in Europe. Markets price 31% default probability for DB sub-bonds and 16% for senior DB paper. pic.twitter.com/APrSRh9yVb