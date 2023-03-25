美貨幣市場基金湧錢潮 分析師:泡沫已浮現

全球金融市場危機蔓延，美國已經接連有三家銀行破產倒閉，有華爾街最準分析師之稱的美國銀行（Bank of America）分析師哈奈特（Michael Hartnett）警告，銀行業動盪導致資金流入現金和美債，貨幣市場基金成為熱門資產，顯示下一個泡沫已經浮現，未來幾個月股票和信貸將持續下跌。

《MarketWatch》報導，以哈奈特為首的美銀分析師表示，貨幣市場基金在過去4周內大增3000多億美元，資產已超過5.1兆美元。此外，根據美銀統計，現金流入創2020年3月以來單周最高，美國國債連六周流入資金創有史以來新高，投資級債券單周資金流入亦創去年10月以來最高。

美銀指出，貨幣市場基金前兩次湧入大量資金，分別是2008年及2020年，當時美國聯準會（Fed）都大幅下調利率。哈奈特說「當央行開始恐慌時，市場就會停止恐慌」，聯準會貼現窗口借款大幅激增時，從歷史來看，都發生在股市低點附近。

但此次不同以往的是，通膨仍居高不下，且勞動力市場仍異常強勁，這不僅發生在美國，而是包括其他工業國。美銀統計今年全球央行共升息46次。

美銀表示，從歷史來看，應該在最後一次升息時賣出股票，信貸和股市對降息過於貪婪，對經濟衰退的恐懼仍不夠，「當銀行向聯準會緊急借貸，同時也會調高貸款門檻，反過來會使貸款減少，進而衝擊小企業樂觀情緒，最終導致勞動力市場崩潰」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

德銀恐慌趨緩 美股周線力收紅盤

雷曼慘劇2.0？他曝美還有50家銀行要倒閉

創紀錄 美區域銀行單週流失上千億美元存款