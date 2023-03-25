雷曼慘劇2.0？他曝美還有50家銀行要倒閉

聯準會（Fed）於美東時間22日宣布升息1碼，當天雷曼兄弟銀行前副總裁Lawrence McDonald直言，Fed沒有意識到美國地區性銀行在持續升息中面臨風險，美國銀行業當前困境與雷曼倒閉之前非常相似，他認為在最壞情況下，將有50家地區性銀行出現危機，抨擊Fed不當政策，「如同在火藥庫裡抽煙」。

聯準會本周升息1碼（0.25個百分點），利率區間落在4.75%至5%，從去年3月16日展開升息周期以來，共升息9次、19碼。

Fed官員認為，「政策進一步緊縮」可能是適當的，但捨棄先前一再強調基準利率「持續升高」是適當的說法。市場解讀，這是聯準會暗示升息循環進入尾聲的訊號。

財聯社報導，雷曼兄弟銀行是2008年金融危機導火線，因其受到次級房貸風暴連鎖效應波及，導致財務重大虧損，與其他銀行談判收購破局後宣布申請破產保護，負債高達6130億美元。此後，次貸泡沫不斷延燒，造成全美金融機構巨震，最後引爆全球性金融危機。

雷曼兄弟銀行前副總裁McDonald說，如果美國當局不採取適當措施，解決銀行的結構性問題，美國金融業危機將惡化，並進一步釀成災難。

他認為，隨著更多資金從地區性銀行流出轉向大銀行，並轉往國債，預計美國地區性銀行將損失數千億美元。現有存款擔保制度不健全，美國政府需要提高存款擔保金額。

McDonald表示，美國銀行業當前困境與雷曼倒閉之前非常相似，在最最糟糕情況下，美國50家地區性銀行可能被銀行業危機吞噬。他直言，Fed不當政策如同在炸藥庫裡抽煙，最終由美國政府來收拾銀行業爛攤。

（中時新聞網 吳美觀）

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