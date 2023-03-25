TikTok會連WiFi上網？美議員質問被笑翻

TikTok執行長周受資美東時間23日出席美國國會眾議院能源和商務委員會（House Energy and Commerce Committee） 聽證會，回應來自美方議員所謂「國家安全」等方面問題。其中，北卡眾議員Richard Hudson詢問周受資「TikTok是否可以連上家庭Wi-Fi網絡？」的一段談話，鬧出大笑話，成為當天TikTok影片流量最高的一個，3小時內獲得超過33萬次的點擊量、2,300條評論和3.4萬個讚。

綜合外電報導，根據美國商業內幕網站（Insider）、沃克斯網站（Vox）等美媒報導，這場聽證會長達4個多小時，周受資飽受美國民主黨及共和黨兩黨議員圍剿。其中，來自北卡羅來納州的一名眾議員Richard Hudson因試圖引導周受資給出TikTok在接入網路時能夠訪問其他聯網設備的回答，對周受資提出「TikTok是否可以連上家庭Wi-Fi網絡？」問題，讓周受資楞住數秒，之後才回應「不好意思，我沒明白你的意思…」。

由於TikTok絕大部份應用程式都需要聯網使用，因此為常識，使得這段談話馬上被稱之為神級對話，也成為當天TikTok影片中最廣為流傳的一個，3小時內獲得超過33萬次的點擊量、2,300條評論和3.4萬個讚。TikTok絕大部份應用程式都需要聯網使用，明明是個常識。

在一則點讚高達5.6萬的熱門評論中，不少人在下方留言「他都不知道應用程式聯網是怎麼運作的嗎？！」、「這太令人尷尬了。我向上帝發誓，我們需要有能力的年輕人來執政。」

年輕世代超愛用 在美每月活躍用戶破1.5億

日前，TikTok（國際版抖音）宣布，其短影片分享應用程式目前在美國的每月活躍用戶從2020年的1億增長至1.5億個。母公司為中國字節跳動（ByteDance）的影音社群平台TikTok執行長周受資也在3月23日(美東時間)出席美國國會聽證會。

由於擔心用戶數據可能落入中國政府手中，美國等西方國家以維護國安為由對TikTok發動的攻擊越來越猛烈。TikTok曾在2021年9月時宣布全球每月活躍用戶突破10億大關。

近期，有六名美國參議員支持由兩黨議員提出、旨在授權拜登總統以國安為由禁用TikTok的法案。參議院情報委員會主席、該兩黨法案發起人華納（Mark Warner）周一在一場活動上表示，他不認為TikTok掌握的美國數據是安全的，「在中國共產黨法律下可以確保數據安全，這種『理論上』的想法根本經不起考驗」。此外，TikTok也證實拜登政府要求其中國母公司出脫對TikTok的持股，否則該熱門短影片分享平台可能面臨美國封殺。

周受資聲明 抖音未將美用戶數據分享給中國政府

綜合外電報導，周受資日前上傳到TikTok的影片，他表示，目前TikTok在美國每月有超過1.5億活躍用戶，「美國幾乎有一半人口都在使用TikTok。」

據周受資書面證詞稱，TikTok從未與中國政府分享美國用戶的數據，也沒有收到過分享的請求。即使有人提出這樣的要求，TikTok也不會答應。他並稱，TikTok母公司字節跳動不由任何政府或國家實體所有或控制，並強調字節跳動不是中國或任何其他國家的代理。周受資希望TikTok用戶踴躍留言，以讓美國議員了解「你們為什麼喜歡TikTok」。他也表示，有500萬家美國企業正透過TikTok來接觸客戶。

TikTok的批評者擔心，美國用戶個資可能透過App落入中國政府手中。母公司為中國字節跳動的TikTok則反駁所有間諜行為指控。

TikTok稍早也宣布更新社群自律公約，並提供更多有關保護美國用戶個資計畫的細節。TikTok表示，去年開始將新的美國用戶資料轉移到甲骨文雲（Oracle Cloud）後，本月已著手刪除維吉尼亞州和新加坡資料中心的用戶備份資料。

TikTok執行長周受資。圖／中新社

美眾議院通過法案 授權拜登禁止TikTok

而在3月1日的外電報導中，美眾議院外交委員會以24票對16票通過法案，授權美國總統拜登全面禁止TikTok用於美國所有設備。路透曾指出，這可能是美國在社交媒體應用領域下達的最具深遠影響的限制措施。TikTok在美國有超過1億人使用。

發起該法案的委員會共和黨主席Michael McCaul說，「TikTok是一種國家安全威脅是時候採取行動了。任何在他們的設備上下載 TikTok 的人們，都給 CCP（中國共產黨）一個獲取他們所有個人訊息的後門。這是一個進入他們手機的間諜氣球。」

不過，路透指出，該法案沒有具體說明禁令如何實施，法案的未來也不確定，在成法前「面臨巨大障礙」，因為需要在得到眾議院以及由民主黨控制的參議院通過後，才能提交給拜登進行簽署。該法案還要求拜登禁止任何「可能」將敏感個人數據轉移到受中國影響的實體。

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