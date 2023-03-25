銀行危機早爆發？哈佛教授點名這國有問題

矽谷銀行（SVB）倒閉、瑞信爆雷被收購，銀行業壟罩不確定性，但哈佛大學教授兼國際貨幣基金組織（IMF）前經濟學家表示，銀行業動盪很早就開始，在矽谷銀行倒閉前，這全球性危機早已開始蔓延。

商業內幕報導，專研金融危機的學者羅格夫（Kenneth Rogoff）表示，在多年的超低利率後，混亂隨之而來，從SVB的案例來看，該行有很大一部分的存款投資於最初計畫持有至到期的證券，以及大量未投保存款。

一旦利率上升，債券價值下降，迫使SVB在到期前，承擔大幅虧損出售債券，而客戶出於對存款的擔憂大量撤回資金，進而引發銀行擠兌潮。羅格夫說，「SVB天真程度可能有點極端，但任何一種擁有非流動性資產的投資策略，都會像這樣賠錢」。

羅格夫表示，他不知道會從美國銀行業開始，在SBV被接管以前，問題可能已經在日本、義大利發生，「這是一個全球性現象」。

羅格夫補充，從十幾年前的金融危機到去年為止，銀行一直都是在寬鬆的貨幣政策下管理風險和投資，而這確實從長期來看，是一個很好的賺錢工具。他說「如今聯準會和其他央行都在升息，銀行也勢必要適應完全不同的經濟狀況，來為客戶提供服務」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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