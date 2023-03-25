德銀恐成下一個瑞信？分析師曝關鍵差異

德國金融龍頭德意志銀行（Deutsche Bank）的違約保險成本飆升，令市場對於歐洲銀行業的穩定性備感擔憂，然而分析師對此表示，德銀已連續10個季度實現盈利，且擁有雄厚資本和償付能力，外界不需如此緊張。

歐美銀行業危機連環爆，在美國矽谷銀行、標誌銀行陸續倒閉後，瑞士信貸也傳出財務危機，所幸在瑞士政府斡旋之下，瑞士銀行界巨擘瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎收購瑞信。

然而市場對於歐美金融圈仍止不住憂心，在瑞信價值160億瑞郎的AT1債券變成壁紙後，外界擔憂瑞銀的收購可能不足以遏制銀行業當前的危機，復以美國聯準會22日進一步收緊貨幣政策，市場的緊張情緒持續升溫。

德銀近來頻頻被視為是下一張骨牌，其與瑞士信貸的情況相當類似，已經歷過多次重組及更換領導階層，試圖重建穩固的基礎，在瑞信暴雷後，德銀便成為了市場關注的焦點，其信用違約交換（CDS）利差近來急遽攀升，5年期CDS利差兩天前仍落在142個基點，接著在23日創下單日升幅新紀錄後，於24日衝破220個基點，為2018年底以來的高點。

細看德銀近年的發展，該行已斥資數十億歐元進行重組，試圖降低成本並提高盈利能力，經歷改革後，德銀2022年全年獲利達到50 億歐元，較2021年成長159%。其2022年底的一級資本適足率（CET1）為13.4%，而流動性覆蓋率則是142%，淨穩定資金比率為119%，分析師根據上述數舉指出，德銀的償付能力和流動性並不存在令人擔憂的狀況。

對於德銀成為市場「獵巫」的目標，若干分析師摸不著頭緒，部分針對德銀的擔憂聚焦在其美國商業房地產的曝險，以及其大量的衍生性金融商品。

不過金融領域獨立研究機構Autonomous的策略師在一份研究報告中寫道，他們將德意志銀行的評級列為「跑輸大盤」僅是因為銀行業其它產品更具吸引力，但他們認為德意志銀行有穩固的盈利能力，且利率風險比一些美國地區銀行要小，因此並不會為德意志銀行的生存能力或資產配置感到擔憂，更不認為德意志銀行會成為下一個瑞信。

此外，Autonomous預測德銀今年的有形資產回報率將達到7.1%,，2025年將進一步攀升至8.5%。

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