德銀掀新風暴 美股驚險收紅 道瓊升132點

歐洲銀行業危機蔓延，加上美國聯準會「鷹王」布拉德再度釋出鷹派言論，華爾街股市24日早盤走低，道瓊工業指數一度下挫逾300點，不過在德國政府和歐洲央行輪番出面安撫市場後，銀行股逐漸收復失土，美股三大指數午盤過後陸續翻紅，並收於當日高點附近，惟費城半島體指數終場收低。

道瓊工業指數終場上漲132.28點，或0.41%，收在32,237.53點；標普500指數上漲22.27點，或0.56%，收在3,970.99點；那斯達克指數上漲36.56點，或0.31%，收在11,823.96點；費城半導體指數下跌53.098點，或1.67%，收在3,121.263點。

瑞士信貸風波甫告一段落，歐洲銀行業再度面臨危機，市場揣測德國金融龍頭德意志銀行（Deutsche Bank）可能是下一間高風險的銀行，德意志銀行的違約保險成本於周四急遽上升，不僅其自身股價重挫，也拖累歐洲銀行股下滑。此外，德銀宣布將決定提前贖回一批15億美元、2028年到期的二級資本債券，將於5月24日以全額本金及截至贖回日的應計利息贖回，此決定已獲得監管機構批准。

德國政府和歐洲央行隨後輪番出面安撫，德國總理蕭茲表示，德銀自2019年重組之後便盈利豐厚，市場毋需擔憂，歐洲央行行長拉加德則強調，歐洲銀行業具有強大的資本與流動性部位，必要時歐央將隨時提供流動性，並且承諾支持歐洲銀行體系。

美國政經方面，聯準會「鷹王」布拉德再度放鷹，他24日指出，美國第一季的經濟數據較預期更加強勁，有鑑於此，他提高了對終點利率的預測，從5.375%拉高25個基點至5.625%，布拉德補充指出，近期通膨數據出現緩解可能來自於能源價格的下滑，不過能源價格具有波動性，不應排除大宗商品市場的因素，他認為通膨率依然過高，如果聯準會放棄2%的通膨目標，那將會是一場災難。

另外，美國財政部長葉倫於23日表示，監管機構將在必要時採取進一部行動來保護美國銀行業，她接著於24日緊急召開金融穩定監督委員會（FSOC）會議，美國財政部會後發布聲明表示，眾人在會議上皆同意，儘管美國部分銀行機構面臨壓力，但整體銀行體系仍然穩健且有韌性。

個股方面，地區銀行股普遍上揚，紐約社區銀行（New York Community Bancorp）下跌近2%後轉漲3.95%，西部聯盟銀行（Western Alliance Bancorp）跌逾6%後翻紅5.76%，西太平洋銀行（PacWest Bancorp）則是轉漲3.19%，且脫離歷史最低；大型銀行股多數下挫，摩根大通下跌1.47%，花旗挫0.78%，雙雙創下五個月新低。

主要科技股則漲跌不一，微軟揚升2.91美元，漲幅1.05%，收報280.57美元；Meta上漲1.73美元，漲幅0.85%，收在206.01美元；蘋果上揚1.32美元，漲幅0.83%，收160.25美元；亞馬遜則下挫0.58美元，跌幅0.59%，收報98.13美元；Google 挫跌0.20美元，跌幅0.19%，收106.06美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.80美元，跌幅1.90%，收在92.79美元；日月光ADR挫跌0.11美元，跌幅1.42%，收7.66美元；聯電ADR下挫0.20美元，跌幅2.27%，以8.60美元作收。

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