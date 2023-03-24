葉倫改口保障存款 美股震盪

美國財長葉倫周三（22日）表示無意為所有銀行存款提供擔保，曾引發美國銀行股再次重摔。為了安撫市場不安情緒，隔天她又改口強調，若有必要監管機構將會採取進一步行動來保護存款。

這番言論，帶動美國銀行股與大盤周四收高，但因歐洲銀行股周五又現賣壓重挫，美股早盤開低，道瓊工業指數下跌逾200點或0.7％，標普5百與那斯達克皆挫低0.8％，第一共和銀行大跌逾4％。

葉倫周四（23日）修改國會的書面證詞，強調未來如果有必要，支持矽谷和標誌銀行存戶的緊急行動將會再次部署。

她聲稱美國當局已使用重要工具迅速避免危機的蔓延，這些工具很可能會再度被使用。

她還對美國民眾信心喊話，指稱這些強有力的行動已經確保民眾的存款安全，「若有必要，我們將採取進一步措施來保護這些存款」。

在矽谷銀行倒閉後，外界對於中小型銀行的憂慮日益加劇，導致這些銀行經歷一波的存款流失。美國聯邦政府目前正在考慮是否在銀行出現擠兌潮時出手協助。

雖然葉倫與聯準會主席鮑爾一再重申民眾在銀行的存款安全無虞，不過葉倫周三（22日）到參議院作證時，卻明確表示財政部目前並不考慮對美國所有銀行的存款進行擔保，她的發言也因而引發當天美國銀行股暴跌。

這也促使葉倫在一天後態度立刻出現翻轉，承諾財政部在未來有可能採取緊急行動以遏止危機擴大與大規模的金融動盪。

另外，根據聯準會公布的最新數據顯示，到周三為止的過去一周，美國金融機構透過貼現窗口的借貸金額達1,102億美元，雖然略低於一周前的1,529億美元紀錄新高，但仍高出過去的平均數值。美國銀行業透過銀行定期融資計畫（BTFP）的借貸金額也超過500億美元。

（相關新聞見A5）