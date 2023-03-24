德銀違約成本升股價摔 歐洲銀行股倒一片

瑞銀集團才挺身收拾瑞士信貸爛攤子，德國金融業龍頭德意志銀行（Deutsche Bank），又爆違約保險成本飆升重創股價，歐美銀行自2008年金融風暴以來最嚴重的危機尚未解除，24日歐洲金融股哀鴻遍野，還拖累歐股大盤。

受累於銀行股跌勢，泛歐STOXX 600指數周五挫低1.5％，但所幸本周稍早出現強彈，全周周線可望收紅。

德意志銀行股價到24日連跌3天，周五跌幅超過14％，是泛歐STOXX 600指數中摔得最重的成分股，本月迄今市值失血逾五分之一。

根據標普全球市場情報，反映德銀債券違約保險成本的信用違約交換（CDS），周五已飆到200個基點之上，2天前僅142個基點，創2019年初來新高。Refinitiv資料顯示，周四德銀CDS自周三的142個基點狂升至173個基點，寫下史上最大單日升幅。

據美媒報導，美國司法部正在調查有無金融專業人士協助俄羅斯寡頭躲避制裁，瑞銀集團與瑞士信貸也被所鎖定。受此消息衝擊，瑞銀和瑞信周五股價分別慘跌6.3％、6.7％。投資人的恐慌情緒再度蔓延金融股，周五歐洲銀行類股指數跌4.6％，英國銀行股下挫4％，連續3個交易日走低。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家科爾（Stuart Cole）指出，德意志銀行的處境與瑞士信貸如出一轍，為了重振旗鼓，也經歷數次重整及領導階層更迭，但目前為止似乎都徒勞無功。

IG集團首席市場分析師波查普（Chris Beauchamp）表示，「我們還是很擔心另一張骨牌將倒下，顯然德意志銀行是大家心中的下一個。看來銀行危機還沒完全解決。」

美國財長葉倫周四向國會承諾，財政部與銀行監管機構會比照對矽谷銀行及標誌銀行的作法，全面保障其他銀行的存款。但摩根大通、富國銀行、美國銀行等美國大型銀行，周五盤前股價走低。

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