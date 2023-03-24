57萬輛有起火疑慮 2車廠籲召回前先停戶外

目前正在美國召回，至少57萬輛可能發生火燒車的現代汽車以及起亞表示，在沒有回廠把有瑕疵的問題修正之前，最好先把車輛停在室外車位，且不要太靠近這些汽車。

這家韓國最大汽車集團指出，部分車款的拖車掛勾線束（tow hitch harness）可能因為短路或將起火。這些車輛包括2022-2023年式的現代Santa Cruz，2019-2023年式的Santa Fe，2021-2023年式的Santa Fe油電混合車，2022-2023年式的Santa Fe插電油電混合車，以及2022-2023年式的起亞Carnival。

現代汽車在美國計畫召回近56.8萬輛汽車，起亞則是3,500輛。現代指出，已了解有6起事故與這次召回原因有關，其中包含一件火災，但尚無出現碰撞或傳出有傷者。起亞也表示，沒有火燒車事件。

NHTSA（美國國家公路交通安全管理局）指出，拖車掛勾線束內的印刷電路板積水，可能會導致短路情況發生，進而引發火災。同時，這次召回是在檢驗現代的另個車款Palisade，發現其拖車掛勾可能起火，故在2022年召回約24.5萬輛的事件有關。

現代汽車與起亞經銷商將安裝新的保險絲以及延長線組來解決這次問題。現代汽車表示，尚未完成真正修護之前，將先檢視拖車掛勾線束模組，以及必要時會拆下保險絲。

同時，這兩家隸屬同一個集團的韓國汽車製造業者也指出，為負責任將為美國830萬輛已售出的汽車提供免費防盜軟體，至少能亡羊補牢阻止更多宵小利用網上流傳的偷車法來竊取車輛。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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