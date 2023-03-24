有賺錢還揮大刀裁員 7家科技巨頭被點名

今年初以來，從美國、歐洲到亞洲，從微軟、谷歌到亞馬遜、思愛普（SAP）等，全球多家科技大廠已經裁員成千上萬人，外媒點名以下這些科技巨頭雖然還在賺錢，但他們在裁員方面毫不手軟，將這把大刀揮得又快又狠。

● 微軟

微軟上季（截至12月31日）淨利年減12％，但仍有164億美元。其智慧雲端服務業務部門營收年增18％，達到215億美元，成為公司獲利的金雞母。

儘管如此，微軟在今年1月初仍然宣布在3月31日前裁員1萬人，以應對營收成長放緩。

該公司上季營收年增2％，為527.5億美元，不如市場預估的529.4億美元，並創下2016年以來最疲弱的增長。

●谷歌母公司Alphabet

Alphabet在今年1月宣布裁員1.2萬人。

該科技巨頭上季營收獲利落後市場預期，但營收仍然較前一年同期成長6％，每股獲利雖然年減24％，但也還有1.05美元。

財務長Ruth Porat曾表示，Alphabet將明顯放慢招聘步伐，以實現長期獲利增長。

●亞馬遜

該電商巨頭今年1月宣布裁員1.8萬人，並預計在未來幾周額外裁掉9,000人。

該公司上季營收表現令人驚豔，年增9％，為1,492億美元，但本業獲利從一年前的35億美元大跌至27億美元。

亞馬遜並警告本季營業利益可能「歸零」，顯示裁員減支無法組緩解客戶收緊開銷帶來的衝擊。

●戴爾

戴爾上年度（截至2月3日）營收成長1％，達到1,023億美元，創下歷史新高。全年營業利益年增24％，達到57.7億美元。儘管如此，該PC大廠仍宣布2月宣布裁員6,650人，相當於5％人力。

共同營運長Jeff Clarke表示，這波裁員是為了提前應對經濟衰退可能造成的影響。

儘管全年營收成長，但由於全球PC和筆電需求放緩，戴爾第四季營收大減26％。

●思愛普（SAP）

該德國企業軟體巨頭宣布2022年營運全面達標，雲端事業營收較前一年同期大幅成長24％，整體本業由虧轉盈，營業利益成長2％。

儘管去年營運表現如此亮眼，但思愛普仍在今年1月宣布裁員多達3,000人，盼藉此達到在2023年實現2位數獲利增長目標。

●冬海集團（Sea Group）

該總部位於新加坡的科技巨頭在3月初公布去年第四季營收年增7.1％，為34.5億美元。淨利4.2億美元，為該公司2009年成立以來首次單季實現獲利。

但就在發布財報幾天後，冬海旗下電商公司蝦皮購物（Shopee）印尼分公司宣布展開新一輪裁員，儘管這一波裁撤不到500人。去年該公司已經裁掉7,000多人，約占其員工總數的10％。

其他亞洲公司也難逃裁員潮。印尼知名新創公司GoTo Group、新加坡的旋轉拍賣（Carousell）、外送平台Foodpanda，以及韓國網路巨頭Naver和Kakao都在過去幾個月宣布裁員。

●蘋果

在這波科技裁員潮中，比較特別的是iPhone製造商蘋果。到目前為止，蘋果仍然堅持「佛系」減員、試圖避免大規模裁員，雖然到目前為止這個做法還算有成效，但蘋果似乎有意採取更多措施減少開支。

蘋果2023財年第一季（截至2022年12月31日）整體營收年減逾5％，為近4年來首見衰退，其上季獲利和iPhone等多項產品業績也意外疲弱。執行長庫克將其歸咎於美元過於強勢、中國生產中斷，以及來自總體經濟的阻力。該公司並警告營收恐連續第二個季度下滑。

根據外媒日前報導，為了進一步縮減開支，蘋果將擴大凍結招聘的業務領域，並將改變其拔擢員工和發放獎金的方式。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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