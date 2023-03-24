傳蘋果將製作院線電影 影院股價聞訊上揚

根據科技新聞網站The Verge於24日引述外媒報導，蘋果（Apple）計劃每年投入10億美元製作更多原創電影，希望提高Apple TV+的知名度，並可能在實體電影院上映。據傳蘋果目前已經在與其他工作室洽談合作，但蘋果並未回應此消息。

消息一出，IMAX及AMC等電影相關股價大漲。Cinemark股價上漲10％，而 IMAX與AMC分別上漲約4％及5％，雖然周四（23日）稍晚時回跌，但當天收盤均上漲。Cinemark收漲0.72美元，漲幅5.75％，收13.24美元；IMAX上揚0.35美元，漲幅1.98％，收17.99美元；AMC漲0.13美元，漲幅3.00％，收4.47美元。 蘋果24日攀升1.10美元，漲幅0.70%，收在158.93美元。

此前，蘋果製作的電影僅在自家串流平台上映，或為了取得奧斯卡金像獎報名資格，讓少數電影院上映。去年，蘋果投資2,500美元買下發行權的電影《CODA》（樂動心旋律），在奧斯卡拿下最佳影片、最佳改編劇本、最佳男配角三大獎項，搶在Netflix前成為第一家拿下奧斯卡獎的串流平台，為Apple TV+擴展更多知名度。

目前Apple TV+估計有2,000萬至4,000萬名用戶，遠低於勁敵Netflix及迪士尼（Disney）。如果蘋果開始發展更多自製院線電影，有望為Apple TV+帶來更多流量。去年11月時，電商巨頭亞馬遜（Amazon）也宣布預計每年為電影院製作12到15部電影。

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