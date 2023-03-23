葉倫改口護存款 美股收紅 道瓊小漲75點

美國聯準會暗示升息循環接近尾聲，市場正面情緒推動華爾街股市23日開高，早盤時段銀行股拋售潮暫歇，但午盤過後動能漸失，拖累道瓊工業指數及標普500指數盤中一度轉跌，近尾盤時段，葉倫一改昨日立場，其提交給美國眾議院撥款小組委員會的證詞中表示，美國政府會在必要時再採取存款保護行動，激勵美股四大指數收紅。

道瓊工業指數上漲75.14點，或0.23%，以32,105.25點作收；標準普爾500指數上揚11.75點，或0.30%，收3,948.72點；那斯達克指數勁揚117.44點，或1.01%，收11,787.40點；費城半導體指數大漲82.65點，或2.67%，收3,174.36點。

數據方面，美國勞工部23日公布數據顯示，上周初次申領失業救濟金人數報19.1萬人，較前值減少1,000人，且低於市場預期的19.8萬人，而截至11日為止當周的連續請領失業金人數為169.4萬人，略高於預期的169.1萬人。

另外，美國人口普查局和住房和城市發展部周四聯合公布數據顯示，2月份新的單戶住宅銷售量增長1.1%，經季節調整後的年率為64萬套。

政經方面，繼聯準會之後，英國與挪威央行也於23日調高基準利率1碼，瑞士央行在瑞信風暴暫時落幕後決議升息2碼，顯示儘管金融市場面臨紛擾，對抗通膨仍是各國央行的優先任務。

美國財長葉倫22日在國會聽證會上表示不考慮為所有銀行存款提供擔保，拖累美股盤中戲劇性跳水，她23日提交給美國眾議院撥款小組委員會的證詞稍作修改，並在證詞中增加內容，強調已採取強而有力的行動確保美國國民的存款安全，如有必要時，財政部準備採取進一步的行動，此話一出帶動道瓊工業指數和標普500指數小略為收復失土，惟銀股股仍維持低迷。

地緣政治方面，美國政府22日再新增14家中國實體至「未核實清單」（unverified list），商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）在聲明中表示，執行出口管制措施是保護美國國家安全的關鍵部分，商務部「致力於使用所有工具來確保美國先進技術在全球的使用情況」。

個股方面，科技股23日全面收高，Meta勁揚4.47美元，漲幅2.24%，收報204.28美元；微軟上漲5.37美元，漲幅1.97%，收報277.66美元；Google揚升2.04美元，漲幅1.96%，收在106.26美元；蘋果攀升1.10美元，漲幅0.70%，收在158.93美元；亞馬遜小漲0.01美元，漲幅0.01%，收報98.71美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚1.97美元，漲幅2.13%，收報94.59美元；日月光ADR收漲0.17美元，漲幅2.24%，收在7.77美元；聯電ADR攀升0.12美元，漲幅1.38%，收報8.80美元。

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