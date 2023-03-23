肥缺!Meta前員工爆沒事做 爽領576萬年薪

臉書母公司Meta上周宣布資遣1萬名員工，許多前員工紛紛跳出來爆料公司亂象。近日又有一名前員工透露，她在公司什麼都不用做，但每天還要開一堆意義不明的會議，主管也是一問三不知，更重要的是，Meta給她19萬美元（折合新台幣約576萬）年薪，如今被裁員，她感慨會非常懷念這份工作。

馬喬（Maddie Macho）之前在Meta擔任招聘人員，她在TikTok分享Meta的上班日常，平時幾乎不用做任何事，且Meta告訴她，預計六月內，甚至是一整年都不會進行招聘。她說「這讓我欣喜若狂，太棒了，我只需要穩穩地度過一年」。

馬喬還說，部門開了很多次會議，但她不禁納悶，「為什麼需要開會？根本沒要招人」。此外，團隊裡面都是新人，但遇到問題詢問主管時，對方也無法給出答案，因為主管也是新人。

撇除這部分，馬喬稱讚Meta入職培訓堪稱業界最頂，雖然仍有進步的空間，但已經十分完善。她說「我真的很懷念這份工作，我沒有做很多事，這很好」。

事實上，此前才有一名去年11月被解雇的員工透露，她入職七個月都在領乾薪，公司沒有分配任何工作，但她卻沒有像馬喬一樣感到開心，反而對未來心生恐慌，因為在Meta的經歷，沒有任何亮點能讓她寫進履歷中。

Meta去年11月宣布大裁員，裁撤1.1萬名員工，14日再度啟動大規模裁員，預計解雇1萬名員工。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將今年主題訂為「效率年」，旨在開源節流，削減成本開支。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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