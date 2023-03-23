全球第一！荷蘭拚減碳 連這行業也不放過

全球第一！荷蘭拚減碳拿「這行業」開刀 跨國業者也難逃

正值國際旅遊業努力從新冠疫情影響中恢復，擁有全球最繁忙機場之一的荷蘭卻宣布，為了達成減碳目標，將限縮國際班機的起降數量，成為第一個針對國際業者祭出碳排限制的國家。不過，此舉引發了航空業者強烈不滿，已聯手向政府提出告訴。

綜合美國有線新聞網CNN、商旅雜誌《Business Travel News》報導，荷蘭政府17日宣布，將針對國內所有機場制定碳排放總量上限。以最繁忙的阿姆斯特丹史基普機場（Amsterdam Airport Schiphol）為例，必須 設法在今年11月前

政府表示，限縮航班是為了達成在2030年前，減少國內49%溫室氣體排放。過去也有其他歐洲國家為了減碳，針對短程航班祭出管制，但未曾有任何國家拿國際業者開刀。對此，荷蘭最大航空公司「荷蘭皇家航空」（KLM）表示，航空業服務範圍遍及全球，因此相關永續政策應該盡可能配合國際措施，抨擊政府的決策令人「無法理解」。

美國達美航空（Delta Air Lines）也批評，荷蘭政府一意孤行，不考慮其他解決方法，「許多航空公司已經投入數十億歐元，致力符合航空業和政府提出的減碳目標。」國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）則表示，荷蘭政府的作法傷害經濟發展，與疫後復甦需求背道而馳。IATA與荷航、達美航空等業者已分別向荷蘭政府提出告訴。

（中時新聞網 黃凡甄）

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