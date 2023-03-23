美公布最髒12蔬果 抗氧化超級食物也上榜

美公布最髒12蔬果！它蟬聯冠軍 抗氧化「超級食物」也上榜

美國非營利組織近期公布驗出最多農藥殘留的「2023年12種骯髒蔬果」（Dirty Dozen 2023）排名，其中草莓、菠菜、羽衣甘藍等三蔬果蟬聯前三名，外媒特別點出抗氧化「超級食物」藍莓也上榜，其中發現「令人擔憂的結果」，主因在於驗出有機磷農藥，會損害人體神經系統，暴露高劑量恐導致呼吸困難、嘔吐、癱瘓等。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，華府非營利機構「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）近期公布「2023年12種骯髒蔬果」名單，其中第1至12名依序為草莓、菠菜、羽衣甘藍、桃子、梨子、油桃、蘋果、葡萄、甜椒與辣椒、櫻桃、藍莓、四季豆。

這份名單旨在檢驗蔬果的農藥殘留量，每年美國農業部依照民眾清洗、去皮蔬果的方式抽檢不同蔬果清單，清洗過後將這些蔬果進行化驗，檢測上頭是否殘留251種農藥成份，「環境工作團」再依照農業部的檢測結果分析數據、排名，今年一共檢測了46種蔬果，樣本數超過4.6萬份。

報告指出，這12種最髒蔬果一共驗出210種農藥成份，其中羽衣甘藍殘留的農藥種類最多，達103種，其次為甜椒與辣椒的101種。

報導特別點名藍莓與四季豆，因為EWG報告指出，這兩種蔬果將近90%的樣本發現「令人擔憂的結果」。

2014年美國農業部抽驗藍莓時發現超過50種農藥，2020、2021年驗出54種農藥，其中將近10%樣本驗出有機磷農藥「益滅松」（phosmet），近9%樣本驗出「馬拉松」（malathion）。

美國農業部2016年抽驗四季豆時發現51種農藥殘留，今年抽驗時驗出84種，其中6%樣本驗出毆殺松（acephate），美國環境保護署（EPA）早在2011年就禁止菜農使用歐殺松。

據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC），益滅松、馬拉松、毆殺松都屬於有機磷農藥，會干擾人體神經系統正常運作，暴露高劑量會造成呼吸困難、嘔吐、心跳下降、疲倦、癱瘓；如果長時間暴露在少劑量環境下，也可能感覺疲倦、虛弱、易怒、沮喪或健忘。

針對如何避免吃進農藥，專家建議消費者改食用有機蔬果，除此之外，也可參照美國食品暨藥物管理局（FDA）建議的蔬果清洗步驟：

第一：清洗蔬果前先用肥皂及溫水洗手20秒。

第二：先沖洗蔬果再削皮，以避免泥土及細菌從刀口滲入蔬果。

第三：使用乾淨的蔬果刷刷洗蘋果、檸檬等堅硬農產品。

第四：用乾淨的布或擦手紙擦乾蔬果，降低細菌孳生。

文章來源：Blueberries have joined green beans in this year’s Dirty Dozen list

文章來源：’Superfoods’ like blueberries, spinach and kale named among ‘dirty dozen’ produce aisle fruits and veggies with most pesticides

（中時新聞網 吳映璠）