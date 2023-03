美公布最髒12蔬果 抗氧化超級食物也上榜

美公布最髒12蔬果!它蟬聯冠軍 抗氧化「超級食物」也上榜

美國非營利組織近期公布驗出最多農藥殘留的「2023年12種骯髒蔬果」(Dirty Dozen 2023)排名,其中草莓、菠菜、羽衣甘藍等三蔬果蟬聯前三名,外媒特別點出抗氧化「超級食物」藍莓也上榜,其中發現「令人擔憂的結果」,主因在於驗出有機磷農藥,會損害人體神經系統,暴露高劑量恐導致呼吸困難、嘔吐、癱瘓等。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,華府非營利機構「環境工作團」(Environmental Working Group,EWG)近期公布「2023年12種骯髒蔬果」名單,其中第1至12名依序為草莓、菠菜、羽衣甘藍、桃子、梨子、油桃、蘋果、葡萄、甜椒與辣椒、櫻桃、藍莓、四季豆。

這份名單旨在檢驗蔬果的農藥殘留量,每年美國農業部依照民眾清洗、去皮蔬果的方式抽檢不同蔬果清單,清洗過後將這些蔬果進行化驗,檢測上頭是否殘留251種農藥成份,「環境工作團」再依照農業部的檢測結果分析數據、排名,今年一共檢測了46種蔬果,樣本數超過4.6萬份。

報告指出,這12種最髒蔬果一共驗出210種農藥成份,其中羽衣甘藍殘留的農藥種類最多,達103種,其次為甜椒與辣椒的101種。

報導特別點名藍莓與四季豆,因為EWG報告指出,這兩種蔬果將近90%的樣本發現「令人擔憂的結果」。

2014年美國農業部抽驗藍莓時發現超過50種農藥,2020、2021年驗出54種農藥,其中將近10%樣本驗出有機磷農藥「益滅松」(phosmet),近9%樣本驗出「馬拉松」(malathion)。

美國農業部2016年抽驗四季豆時發現51種農藥殘留,今年抽驗時驗出84種,其中6%樣本驗出毆殺松(acephate),美國環境保護署(EPA)早在2011年就禁止菜農使用歐殺松。

據美國疾病管制暨預防中心(U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC),益滅松、馬拉松、毆殺松都屬於有機磷農藥,會干擾人體神經系統正常運作,暴露高劑量會造成呼吸困難、嘔吐、心跳下降、疲倦、癱瘓;如果長時間暴露在少劑量環境下,也可能感覺疲倦、虛弱、易怒、沮喪或健忘。

針對如何避免吃進農藥,專家建議消費者改食用有機蔬果,除此之外,也可參照美國食品暨藥物管理局(FDA)建議的蔬果清洗步驟:

第一:清洗蔬果前先用肥皂及溫水洗手20秒。

第二:先沖洗蔬果再削皮,以避免泥土及細菌從刀口滲入蔬果。

第三:使用乾淨的蔬果刷刷洗蘋果、檸檬等堅硬農產品。

第四:用乾淨的布或擦手紙擦乾蔬果,降低細菌孳生。

文章來源:Blueberries have joined green beans in this year’s Dirty Dozen list

文章來源:’Superfoods’ like blueberries, spinach and kale named among ‘dirty dozen’ produce aisle fruits and veggies with most pesticides

(中時新聞網 吳映璠)