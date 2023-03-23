華爾街警告銀行業慘了 關鍵原因曝

她突喊1句暴殺美股 華爾街警告銀行業慘了

即使美國與歐洲銀行業接連出狀況，聯準會仍考量經濟數據表現強勁，決議升息1碼，利率區間落在4.75%至5%之間。財政部長葉倫（Janet Yellen）也公開表示，不考慮擴大擔保所有銀行的存款，將以加強穩定銀行系統為主要目標，此言一出讓區域銀行股出現陷入崩跌，知名對沖基金巨鱷阿克曼（Bill Ackman）也警告，銀行存款將加速外流。

綜合外媒報導，阿克曼認為，目前美國銀行業的環境需要一個暫時性的「存款擔保」行動來止血，如果這種不確定性拖得越長，對小型銀行的傷害就越大，也會更難把客戶吸引回來。

阿克曼批評，葉倫不考慮擴大銀行存款保險的舉動，是一個巨大錯誤的決定，尤其現在聯準會升息1碼，將對非系統性的銀行施加很大的壓力。事實上，早在聯準會召開利率決策會議前，阿克曼就多次喊話應該暫停升息，緩解銀行業的危機。

葉倫的說法代表美政府暫時沒有意願為所有銀行提供存款保險，考驗區域銀行的流通性與應付高利率的能力，阿克曼認為此事將加速銀行存款外流。

銀行家、前雷曼兄弟副總裁麥克唐納（Lawrence McDonald）認為，美國經濟存在結構性問題，如果無法有效解決，將導致更多銀行倒閉，金融機構資金外流，區域銀行可能會損失數千億美元。

（中時新聞網 郭宜欣）

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