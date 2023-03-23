日企正從全球市值50強消失 這領域遭血洗

慘！日企正從全球市值50強中消失 1關鍵領域遭血洗

日企競爭力有大幅下滑的趨勢，根據日媒報導，根據QUICK FactSet統計，1988年年底世界總市值前50的企業中，有32家是日本企業，但2009年以後只剩豐田一家，而且，豐田的排名今年2月下降到第39名。

根據日經中文網報導，從2019年底開始的汽車行業總市值排名來看，豐田的冠軍寶座已讓給美國特斯拉，特斯拉總市值猛增8.6倍，至於德國福斯也因電動車計劃姍姍來遲引起投資者擔憂，被總市值增加5.7倍的中國比亞迪超越。

研究公司MarkLines數據顯示，預計2022年中國製造商占全球純電動汽車銷量的40%，美國和歐洲製造商則分別占30%和20%，日本製造商占不到5%。報導示警，日本電動車只占全球銷量的5%，如果繼續堅持發展混合動力車，過分關注日本市場，誤判全球趨勢，可能會失去競爭力。

財經專家黃世聰先前在《關鍵時刻》節目中表示，日本的汽車帝國正面臨「滅頂之災」，他強調日本電動車發展遠遠落後，而日本業界感到很焦慮，因為日本國內半導體量產停留在40奈米，跟特斯拉能夠設計出的4、5奈米有極大差距。

（中時新聞網 邱怡萱）

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