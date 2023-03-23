涉嫌非法銷售加密幣 SEC告孫宇晨等名人

美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）周三（22日）控告中國加密貨幣企業家孫宇晨與演員琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）等其他八位名人詐欺，涉嫌非法推銷加密資產。

根據路透22日報導，SEC對孫宇晨及其波場基金會（Tron Foundation）、BitTorrent Foundation和Rainberry（前身為BitTorrent）提出指控，稱孫宇晨及公司自2017年8月以來策畫銷售數十億美元加密貨幣Tronix（TRX）及BitTorrent（BTT）資產，並蓄意誇大交易量。

孫宇晨也被指控「假業配」，讓大眾以為名人在社群分享TRX和BTT等加密貨幣為「無偏見」的私人興趣，事實上他們僅是收費代言。SEC表示，孫宇晨因此賺入數千萬美元的非法利潤。

除了孫宇晨，其他連帶遭控告的名人包含演員琳賽蘿涵、歌手阿肯（Akon）、馬洪（Austin Mahone）、尼歐（Ne-Yo）、網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）、繞舌歌手Lil Yachty、醬爆弟弟（Soulja Boy）、色情演員坎卓拉魯斯特（Kendra Lust）等八人，除了醬爆弟弟與馬洪外，其他人皆同意與SEC和解，總支付金額超過40萬美元。

加密貨幣波場（TRON）創辦人孫宇晨是中國知名年輕企業家與幣圈人士，此前因以456.7888萬美元「天價」標下股神巴菲特的年度慈善午餐，而一夕爆紅。SEC指控消息傳出後，孫宇晨並未立即回應。

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