Fed利率決策將出爐 法人擬定升息3狀況

美國聯準會（Fed）最新一輪利率決策即將出爐，內外資機構法人先前擬定不升息、升息1碼、升息2碼等三種狀況，提供旗下客戶最新操作參考依據，後續市場注意力將轉向金融股是否安度風波，以及企業財報基本面。

事實上，繼矽谷銀行倒閉、瑞士信貸傳出財務危機後，市場目光就被「會否再掀起金融風暴」深深吸引，對Fed降息的關注度略有降低。在利率決策公告前夕，芝商所FedWatch資料便顯示，升息1碼機率高達89.3％，不升息機率為1成左右。

外資圈人士分析，升息1碼為符合市場共識的狀況，先不論年底前會否降息，升息1碼意味「Fed照著繼定步調走」，不會令市場措手不及，因此，對全球股市乃至台股初步影響為中性，但歐系外資分析師強調，接著才是重點，全球機構法人緊盯瑞銀收購瑞信化解變數的進度，以及會否還有其他銀行爆發財務危機，等這些關卡都過了，就算是進入Fed升息空窗期，可以開始把注意力放到企業第一季財報與後續展望層面。

法人先前推演的另兩種情況為不升息、升息2碼，外資圈人士說，這兩種情況出現時，都會引發市場高度動盪，特別是不升息這種狀況出現時，雖對資金動能為正面助益，但反而會令市場聯想到是不是還有銀行未爆彈將出現，可能在短多歡慶後會出現回檔。

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