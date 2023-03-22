瑞士救瑞信「全民買單」 每人分擔41萬

瑞銀（USB）以30億瑞郎收購危在旦夕的瑞信（Credit Suisse），瑞士政府提供1090億瑞郎支持瑞銀，但其對高薪銀行家的金援，卻為870萬瑞士民眾帶來沉重的代價，每人都需負擔1.25萬瑞郎（折合新台幣約41.2萬）。

外媒報導，瑞士政府促成瑞銀和瑞信的併購案，緩解潛在的金融危機。為了展現對此案的支持，瑞士政府向瑞銀提供1090億元的資金，且該國央行也提供1000億瑞郎的流動性貸款。

總計2090億瑞郎相當瑞士GDP約四分之一，超出歐洲2021年國防開支總額，這次企業救助計畫規模空前，總金額可能會達到2008年救助瑞銀600億美元的三倍之多。

而瑞士政府對高薪銀行家的新一輪援助引發民眾不滿，約200位民眾聚集瑞信總部外，對著大樓扔雞蛋，高喊口號「吃掉富人」。稅務諮詢公司MME合夥人雷希斯坦納（Christoph Rechsteiner）表示，「我們受夠了這種想法，一副你足夠龐大，就能得到一切，法律僅一周就為了你而改變」。

除了資金擔保外，瑞士政府同意調整繞過股東批准的立法，監管機構還減記價值約160億瑞郎的瑞信債券，以增加銀行核心資本。雷希斯坦納說，「依照目前起草的解決方案，若一切順利，瑞銀將獲得巨額利潤，他們白撿了瑞信，而損失則由政府買單」。

不過即便民眾因此感到沮喪，但金融專家表示，最終價格不太可能達到瑞士政府的2090億瑞郎價格上限，反而不作為的代價才更來的沉重。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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