俄用老舊油輪躲制裁 鄰國驚曝災難後果

西方對俄羅斯的制裁輪番升級，去年有條件禁止為俄油提供海運及保險等服務，近期有消息指出，俄羅斯使用船齡數十年的老舊油輪來躲避制裁，引發對環境及船員的安全隱憂。

華盛頓郵報報導，俄羅斯重新啟用報廢的油輪運送石油和天然氣，船齡已經有數十年，這些船隻都有發生災難事故或漏油的風險，甚至部分船隻都曾出現引擎故障的情況。這引起波羅的海沿岸國家的關注，因為其為俄油運輸的北部航線，是淺水海域又結冰，船員缺乏航行經驗不足。

據悉，油輪的船體有些已經變形，芬蘭海岸警衛區副區長希爾維（Mikko Hirvi）表示，他們從未看過這些油輪，不知道船員是否具備冰上航行的能力，「潛在的風險比以前上升許多」。

希爾維說，這使荷蘭政府不得不為潛在的漏油事故及其對環境的影響，加強應變措施演練。

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯石油和天然氣實施嚴厲的出口限制，包刮進口禁令和60美元的價格上限。俄羅斯需要以低於60美元的價格出口石油，才能夠使用歐洲海運及保險服務。

而報導指出，這些運送石油的老舊油輪，似乎沒有保險，這代表船隻遇到漏油等意外事故時，可能無法承擔責任賠償。俄羅斯此舉顯示，儘管其試著減緩制裁帶來的影響，但仍無法取得成效，該國的收入已經受到衝擊。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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