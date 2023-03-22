美提晶片補助限制 韓稱不影響中國廠區

美國將針對晶片製造補助520億美元，但不希望補助被「有疑慮的國家」使用。對此，韓國貿易部周三（22日）表示，這項規則不會迫使得到補助的企業關閉其在中國的工廠。

根據路透22日報導，美國商務部（U.S. Commerce Department）周二（21日）提議限制接受美國晶片製造及研究資金的對象，包含限制在中國和俄羅斯等國家的擴張投資。

全球最大及第二大晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）皆有中國生產廠區。三星電子目前正在美國德州打造晶片廠，估計花費超過250億美元，而SK海力士母集團SK集團（SK Group）去年已宣布，將在美國晶片產業投資150億美元。這兩大晶片廠，可能都會申請晶片法案的資金補助。

韓國貿易部指出，針對資金補貼者的限制為，10年內在中國的晶圓產量不可增加至5％、舊晶片產能不得擴大10％，但並未限制技術與製程升級投資，或是更新現有的必要設備。

韓國政府已計劃在60天內與當地產業溝通、分析該資金取得限制，並諮詢美國相對應夥伴。三星電子與SK海力士稱他們會再檢視資金限制聲明細節。

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