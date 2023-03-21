防銀行擠兌 美官員研議FDIC擔保所有存款

為防止銀行爆發擠兌，美國中型銀行呼籲聯邦存款保險公司（FDIC）未來兩年對銀行所有存款進行擔保。此外，美國媒體亦報導，美國官員確已在研議暫時讓FDIC的保險範圍擴大至所有存款的方案。

據媒體披露，美國中型銀行聯盟（Mid-Size Bank Coalition of America）已發文給聯邦主管機關，建議採取擔保所有存款的措施，「如此一來便能立即阻斷存款大舉從較小銀行出走的危機。」

該聯盟強調，「儘管銀行產業的整體體質與安全無虞，但大家對於大銀行之外所有銀行的信心確實不斷下滑，當前首要之務就是重振外界對美國銀行體系的信心。」

FDIC目前提供的存款保險額度上限為25萬美元，但國會議員與聯邦政府官員目前都認為額度過低。以倒閉的美國矽谷銀行而言，存款超過此額度的存戶就難以計數，因此在考量挽救市場信心下，美國主管機關被迫出面擔保所有存款。

不過，美國財長葉倫上周向國會議員指出，主管機關僅會擔保大型銀行未有保險的存款，此番談話引來中小型金融機構的關切。

主要成員為中小型銀行的美國獨立銀行家協會（Independent Community Bankers of America）執行長雷尼（Rebeca Romero Rainey）抨擊指出，葉倫的政策立場「凸顯只紓困大銀行，是變相獎勵管理不當與風險投資，對以服務社區的社區型銀行不利。」

美國中型銀行聯盟的信中也有提及葉倫的談話，同時還建議強化存款保險的財源可透過向參與的銀行提高存保費率。

美國媒體周一披露，美國政府官員已在研議暫時將FDIC擔保範圍擴大至所有存款的可行方案。

報導指出，美國財政部正在研議聯邦主管機關是否有足夠的緊急權限，在未經國會同意下擔保超出25萬美元額度上限的所有存款。

目前擴大FDIC保險的可能方案為財政部採取緊急權限，動用外匯穩定基金。不過，政府官員認為目前並無需要採取此類措施。

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