銀行股吃定心丸 道瓊漲316點 特斯拉開飆

聯準會展開為期兩日的利率決策會議，市場押注聯準會不會鷹派升息，值此之際，美國財政部長葉倫承諾必要時將會採取干預措施以保護美國銀行體系，市場恐慌情緒緩和，恐慌指數VIX創十個月內最大兩日跌幅，華爾街股市21日開高走高，銀行股強彈，第一共和銀行暴漲近30%，帶領地區銀行股勁揚。

道瓊工業指數勁揚316.02點，或0.98%，收32,560.60點；標普500指數上漲51.30點，或1.30%，收4,002.87點，為3月6日以來首次收於4,000點關口之上；那斯達克指數上揚184.57點，或1.58%，收11,860.11點；費城半導體指數小漲2.173點，或0.07%，收3,116.886點。

美國財長葉倫21日在美國銀行家協會（American Bankers Association）華盛頓特區峰會上發表談話，她在演說中強調，若監管機關認定銀行系統存在擠兌風險，聯邦政府可能會介入，以保護更多銀行的存款，葉倫也指出，美國銀行系統仍然穩健，情況正在穩定，聯準會的融通機制以及貼現窗口借貸正按照預期運作，以此提供銀行系統流動性，且地區銀行的存款流出量已穩定。

另外，聯邦公開市場委員會（FOMC）周二召開為期兩日的例會，考量到美國與歐洲銀行業陸續遭遇波瀾，外界普遍預計FOMC不會鷹派升息，根據CME的FedWatch 工具顯示，市場預測升息1碼的可能性為87.1% ，暫停升息的機率則為12.9%。

有多位大咖認為聯準會應停止升息，包括Fed前官員杜雷（William Dudley）和避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）等，而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）更是呼籲，聯準會本周應降息至少2碼。

另外，美國商務部21日公布晶片法案的新措施，為了維護美國的技術和國家安全，實施晶片法案「護欄」規則，確保資金不會用於中國、俄羅斯等國，有望能保證美國與其盟友的國家安全以及技術優勢，但恐會使台積電升級或擴建南京廠更具挑戰性。

個股方面，受到葉倫的談話提振，地區銀行股21日飆升，第一共和銀行盤中最高飆漲近60%，終場漲逾29%，創下史上最大單日漲幅，收復上周五以來近半跌幅；另外，昨日漲逾30%的紐約社區銀行（New York Community Bancorp）再揚近7%至2月17日以來的逾四周新高，收復3月份的失土。

主要科技股21日全面收紅，Google大漲3.91美元，漲幅3.84%，收報105.84美元；亞馬遜勁揚2.90美元，漲幅2.97%，收報100.61美元；Meta揚升4.35美元，漲幅2.20%，以202.16美元作收；蘋果上漲1.88美元，漲幅1.19%，收在159.28美元；微軟揚升1.55美元，漲幅0.57%，收報273.78美元。

此外，信評機構穆迪（Moody”s ）將特斯拉信用評等從「垃圾級」（Ba1）調高至「投資級」（Baa3），前景展望為「穩定」，激勵特斯拉21日猛升7.82%，終場收在197.58美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚2.46美元，漲幅2.73%，收在92.50美元；日月光ADR則下挫0.13美元，跌幅1.70%，收7.53美元；聯電挫跌0.02美元，跌幅0.23%，以8.73美元作收。

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