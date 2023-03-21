大陸競爭力超強！學者警告美國這1點

美國與大陸在各項領域上激烈競爭，面對大陸的強勢進逼，學者建議，美國需要向聯合國系統內，尚未決定向美國或大陸靠攏的國家伸出援手，光是論述「我們在政治系統上與大陸不同」是沒有用的，需要提出具體的經濟刺激政策，才能吸引目光。

日經亞洲評論報導，耶魯大學法學院蔡中曾（Paul Tsai）中國中心學者Moritz Rudolf分析指出，這些國家有各自關注的議題，包括國防、氣候或貿易政策，「他們最重視自己的利益，不會完全放棄跟大陸打交道，華盛頓需要為這些國家制定具體的經濟刺激措施。」

此外，Moritz Rudolf也注意到，當美國為首的西方國家，對大陸採取圍堵政策時，大陸開始向「南方國家」發展，包括中東或拉丁美洲過往被稱為「美國後院」的國家。

Moritz Rudolf表示，2015年，大陸國家主席習近平在聯合國提出打造「人類命運共同體」是一個抽象的想法，但到了2022年，大陸在發展全球安全倡議、文明倡議等關鍵議題上，有更具體的作法。

Moritz Rudolf補充說明：「近年來，北京對其重塑國際秩序的目標變得更直言不諱，甚至積極展現在行動上，像近期參與伊朗和沙烏地阿拉伯的斡旋，就是一個很好的例子，未來會看到更多類似這樣的事情。」

（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

大陸總理李強談中美關係 合作才能共贏

秦剛:台灣問題處理不好 中美關係地動山搖

秦剛喻中美關係:美不鑽研卻要陸參加殘奧

美國商會：近半在中美企無意擴大投資

中美對抗漁翁得利?外媒:亞洲這國驚人崛起