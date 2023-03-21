三星挖角台積電前大將也沒用？陸媒曝關鍵點

南韓三星為了追趕競爭對手台積電，近日已聘請台積電前研發主管林俊成（Lin Jun-Cheng）擔任半導體部門先進封裝事業副總裁，負責未來先進封裝技術研發工作。中國媒體撰文指出，三星近期才分拆出先進封裝事業部，南韓半導體產業必須培養出優秀的封測公司作為三星的後盾，三星才有機會超越台積電。

三星近年一直在推進半導體代工業務，根據集微網報導，業內人士指出，三星2022年的資本支出並不高，先進封裝事業部也是近期才分拆出來，其內部一直有組織頻繁調整的問題，這會給團隊帶來高度壓力，在三星頻繁換將的態勢下，未來恐怕更具挑戰。

此外，三星並不具備台積電另一個隱形的優勢，亦即台積電透過與世界級的後端封測公司，包括日月光、矽品和力成等合作，因此台積電在封裝領域方面狂勝三星。

反觀在南韓後端的半導體封測產業中，目前在全球排名前25名的企業只有4家，包括Hana Micron、SFA Semiconductor、LB Semicon以及Nepes，這幾家合計的市占率還不及力成。

此外，南韓半導體封測產業還面臨人力不足問題，報導指出，截至2020年，南韓封裝人才僅約500人，但台積電在封測方面的研發人才，從2010年的2881人增加至2020年的7404人，成長了2.6倍之多。

相關人士表示，台積電爭取蘋果訂單的最大優勢就是後端的封測處理技術，因此，南韓半導體產業必須培養出優秀的封測公司，三星才有機會超越台積電。

（中時新聞網 邱怡萱）

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