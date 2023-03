吃冷凍草莓驗出A肝 美大型通路商急下架

吃完冷凍草莓「驗出A肝」連爆5例 美好市多等通路急下架

美國西岸華盛頓州本月13日起陸續傳出5起A型肝炎病例,其中2人住院,這5例都吃過冷凍有機草莓,衛生當局研判可能存有關聯,經查商品在全美其他18州以多種品牌上市,通路包括好市多(Costco)、喬氏(Trader Joe’s)等多家大型零售商。

進口商已在鋪貨通路下架回收,但強調這些進口草莓並未檢出病毒。美國FDA警告大眾,家中若還有相關品牌草莓,切勿食用。

《今日美國報》(USA Today)18日報導,這些引發疑慮的冷凍進口草莓由奧勒岡州的「美景水果公司」(Scenic Fruit Company)進口,販售地點除了好市多、喬氏超市,來自歐洲的平價超市奧樂齊(Aldi)、KeHE、宅配業者Vital Choice Seafood、華盛頓州有機超市PCC Community Markets亦有鋪貨。

除了華盛頓州,零售區域還包括亞利桑那州、阿肯色州、加州、伊利諾州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、北達科塔州、南達科塔州、俄亥俄州、威斯康辛州、阿拉斯加州、愛達荷州、蒙大拿州、奧勒岡州、猶他州、馬里蘭州。

喬氏超市「什錦有機熱帶水果」(Organic Tropical Fruit Blend)鋪貨地點甚至遍及全美,業者已回收。

美國食品藥物管理局(FDA)與美景水果公司均正在調查此事,該公司已停止分裝運銷。FDA與CDC今年2月即已開始調查這幾例A肝個案,5例吃的冷凍進口有機草莓來自墨西哥下加州(Baja California)同一供貨商。回收品項有效期限介於2024年4月25日至2024年11月20日,產品並無檢出A肝病毒,但進口商與FDA均建議消費者回購買通路退貨退款,不要食用。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)說,華盛頓州自13日起已通報5個感染A型肝炎的個案,發病時間介於去年(2022)11月24日至12月17日,其中2人住院治療,經過疫調,5例病發前均曾食用冷凍有機草莓。

FDA調查發現,這波致病的A肝病毒與2022年一波A肝感染的病毒株相同,2022年進口的冷凍草莓很可能就是現在這波A肝感染的源頭。

CDC說,感染A肝病毒會出現疲勞、噁心、胃痛、黃疸,症狀恐長達2個月,極少數患者會出現肝功能衰竭甚至死亡。最近14天內曾食用回收品項且未曾接種A肝疫苗的民眾最好就醫檢查或接種疫苗。

回收品牌包括:奧樂齊販售的Simply Nature Organic Strawberries,在華盛頓州販售的Vital Choice Organic Strawberries、好市多的Kirkland Signature Organic Strawberries、在PCC超市販售的PCC Community Markets Organic Strawberries、在伊利諾州與馬里蘭州販售的Made With Organic Strawberries,還有喬氏超市的Organic Tropical Fruit Blend Pineapple, Bananas, Strawberries & Mango。

