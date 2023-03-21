美金融危機？富豪投資人：股市恐暴跌20%

富豪投資人、知名避險基金經理Leon Cooperman表示，美國正在經歷一場「教科書」（textbook）等級的金融危機，這意味著股票的報酬率將變得很低，標普500指數在很長一段時間內可能無法再次登上新高峰。Cooperman曾警告，經濟可能即將陷入衰退，今年股市可能暴跌20%。

Omega Advisors執行長Leon Cooperman周一接受媒體訪問時表示，近期市場波動源自於矽谷銀行（SVB）倒閉，這動搖了對美國銀行業的信心。

標普全球（S&P Global）周日宣布將第一共和銀行（First Republic Bank）的信評調降至更低的垃圾等級，稱最近11家大型銀行為該美國地區銀行挹注300億美元存款，可能無法解決其流動性問題。

標普將第一共和銀行的信評從「BB+」調降三個級別至「B+」，並警告可能再次降級。這是標普4天以來第二度調降該銀行的評級。第一共和銀行原先的信用評級為「A-」。

受此打擊，被點名可能是下一家倒閉的第一共和銀行周一終場暴跌47.1%，收在12.18美元，盤中一度跌50%，並因過度波動導致交易數度暫停。

《華爾街日報》報導以摩根大通為首，多家大型銀行準備向第一共和銀行提供新一輪援助，包括將上周存入的300億美元存款部分或全部轉成為資本。但市場對此似乎抱持負面解讀，加劇了投資人對該銀行流動性的擔憂。

儘管瑞銀同意以收購方式出手援助，但瑞士信貸在美掛牌股價周一仍然崩跌53%。

Cooperman接受訪問時表示，這有些像「教科書級」的危機，這次銀行業的危機是過去10年來不負責任的財政與貨幣政策造成的結果，「我沒有預見矽谷銀行的問題，但我確實認為我們正在走向某種危機，我們將看到這場危機到來」。

其他分析師將近期的動盪歸咎於聯準會激進的貨幣政策。過去一年來為了平抑通膨，該美國央行已經利率提高1,700%，成為有史以來最激進的緊縮周期之一。過去10年來享有的超低利率和充足的流動性嘎然而止，矽谷銀行便成了最新的受害者。

Cooperman表示，由於近年來債務增長速度超乎經濟成長，所以財政政策也造成問題。

其觀點與「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）等其他悲觀的預測者相呼應。魯比尼曾警告不斷攀升的債務可能導致2008年式的債務危機，經濟將受到重創。

Cooperman表示，這些情況也意味著股票報酬不會太好。他表示，標普500指數在2022年1月達到高峰4,800點，這個記錄料將維持相當長的時間，我認為標普指數的報酬率將非常乏善可陳。

此前Cooperman即預期美國經濟將在今年晚些時候陷入衰退，並警告標普500指數近期內可能跌至3,100點，也就是較當前下跌22%。其他華爾街分析師也做出類似的「自由落體式」預測，摩根士丹利首席股票策略師曾警告稱美股將下跌26%。

（時報資訊 柯婉琇）

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