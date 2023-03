不讓你看！美大規模監控新冠言論內幕曝

就是不讓你看到!美國大規模監控新冠言論 驚悚內幕曝光

自馬斯克(Elon Musk)收購推特並且把全公司的資料、電子郵件(Email)備份提交給獨立記者們後,推特檔案門(Twitter Files)昨天(17)發布了第19集:新冠肺炎(COVID-19)。獨立記者泰比(Matt Taibibi)整理推特高層與政府的電子郵件往來和文件檔案,讓美國公眾以及全網更進一步暸解美國聯邦政府和大型科技公司,為了審查和欺騙美國公眾以及全世界所付出的驚人代價。

綜合獨立記者泰比日前整理資料以及《福斯新聞》(Fox News)報導,聚焦在史丹佛大學(Stanford)所建立的《病毒性計畫》(Virality Project),獲得了幾乎所有大型社群媒體公司和聯邦政府的支持。這個計畫的目標是識別在社群媒體上任何發表有關新冠肺炎(COVID-19)的言論,進行言論控管,而這些言論是美國聯邦政府不希望民眾知道的。

當政府不喜歡的言論被識別出來時,社群媒體公司就會被政府要求要進行審查或限制該言論的可見度(透過演算法),也就是讓你貼了相關討論或報導,但是別人實際上在河道上看不到。

在泰比的調查中,他發現了許多例子,即「病毒性計畫」和政府人員對言論進行審查,僅管這些言論事實層面是正確的,而且不僅僅是後來被證實正確的言論,而是在進行言論管控前,所有參與行動的政府、學界、企業人員就已經知道是正確的。

拜登總統就職幾天後首先解決「有關疫苗的訊息」泰比援引了《病毒性計畫》寄出的一封電子郵件,打擊「疫苗護照敘事」(vaccine passport narrative),以及當時批評者的擔憂「已經引發了一個更大的反疫苗敘事,涉及個人權利和自由的損失」,都屬於計畫內所定義的「假信息」(False Information)範疇。

「病毒性計畫常將有關疫苗副作用的真實證詞,定義為假訊息,從阿斯特捷利康疫苗(AstraZeneca, AZ)的血栓真實案例到《紐約時報》(New York Times)的報導,該報導介紹了疫苗接種者罹患得血液疾病血小板減少性瘤,也被定義為假信息而被和諧。

除了AZ以外,如果社群網路用戶、民眾發布了任何可能讓人們對mRNA疫苗(即輝瑞及莫德納疫苗)感到猶豫的言論,就會被系統抓到視為審查的對象,這包括有關因接種疫苗而死亡的名人,或有關mRNA疫苗相關副作用的報導連結,以及「任何提出自然免疫力可能和疫苗一樣有效」的人。此外,還包括那些認為「已接種疫苗的人仍然以相當高的機率感染病毒的人。」

當然,事到如今,即使是醫療機構現在也已經承認「自然免疫力的重要性」,「疫苗並不能預防傳染」,而且,確實存在因新冠肺炎疫苗接種而引起的副作用。

泰比認為:「這整個計畫有2個重要的結果,」

「第一,作為歐威爾式概念(Orwellian)的證明,《病毒性計畫》是一個巨大的成功。政府、學術界和企業界可以很快就在一個秘密而統一的努力背後組織起來,以控制政治信息傳播,」

喬治·歐威爾為(George Orwell)為著名小說《1984》作者,歐威爾主義(Orwellism)指現代專制政權藉由嚴厲執行政治宣傳、監視、故意提供虛假資料、否認事實,來達到洗腦作用。

「第二,它加速了數位審查的進化,將其從判斷真假轉變為一種新的、更可怕的模式,公然專注於『政治敘事』而忽略事實,」

文章來源:Latest Twitter Files tackle ‘Great Covid-19 Lie Machine’ flagging true content as ‘disinformation’

文章來源:1.TWITTER FILES #19 The Great Covid-19 Lie Machine Stanford, the Virality Project, and the Censorship of “True Stories”

(中時新聞網 張威翔)