不讓你看！美大規模監控新冠言論內幕曝

就是不讓你看到！美國大規模監控新冠言論 驚悚內幕曝光

自馬斯克（Elon Musk）收購推特並且把全公司的資料、電子郵件（Email）備份提交給獨立記者們後，推特檔案門（Twitter Files）昨天（17）發布了第19集：新冠肺炎（COVID-19）。獨立記者泰比（Matt Taibibi）整理推特高層與政府的電子郵件往來和文件檔案，讓美國公眾以及全網更進一步暸解美國聯邦政府和大型科技公司，為了審查和欺騙美國公眾以及全世界所付出的驚人代價。

綜合獨立記者泰比日前整理資料以及《福斯新聞》（Fox News）報導，聚焦在史丹佛大學（Stanford）所建立的《病毒性計畫》（Virality Project），獲得了幾乎所有大型社群媒體公司和聯邦政府的支持。這個計畫的目標是識別在社群媒體上任何發表有關新冠肺炎（COVID-19）的言論，進行言論控管，而這些言論是美國聯邦政府不希望民眾知道的。

當政府不喜歡的言論被識別出來時，社群媒體公司就會被政府要求要進行審查或限制該言論的可見度（透過演算法），也就是讓你貼了相關討論或報導，但是別人實際上在河道上看不到。

在泰比的調查中，他發現了許多例子，即「病毒性計畫」和政府人員對言論進行審查，僅管這些言論事實層面是正確的，而且不僅僅是後來被證實正確的言論，而是在進行言論管控前，所有參與行動的政府、學界、企業人員就已經知道是正確的。

拜登總統就職幾天後首先解決「有關疫苗的訊息」泰比援引了《病毒性計畫》寄出的一封電子郵件，打擊「疫苗護照敘事」（vaccine passport narrative），以及當時批評者的擔憂「已經引發了一個更大的反疫苗敘事，涉及個人權利和自由的損失」，都屬於計畫內所定義的「假信息」（False Information）範疇。

「病毒性計畫常將有關疫苗副作用的真實證詞，定義為假訊息，從阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca, AZ）的血栓真實案例到《紐約時報》（New York Times）的報導，該報導介紹了疫苗接種者罹患得血液疾病血小板減少性瘤，也被定義為假信息而被和諧。

除了AZ以外，如果社群網路用戶、民眾發布了任何可能讓人們對mRNA疫苗（即輝瑞及莫德納疫苗）感到猶豫的言論，就會被系統抓到視為審查的對象，這包括有關因接種疫苗而死亡的名人，或有關mRNA疫苗相關副作用的報導連結，以及「任何提出自然免疫力可能和疫苗一樣有效」的人。此外，還包括那些認為「已接種疫苗的人仍然以相當高的機率感染病毒的人。」

當然，事到如今，即使是醫療機構現在也已經承認「自然免疫力的重要性」，「疫苗並不能預防傳染」，而且，確實存在因新冠肺炎疫苗接種而引起的副作用。

泰比認為：「這整個計畫有2個重要的結果，」

「第一，作為歐威爾式概念（Orwellian）的證明，《病毒性計畫》是一個巨大的成功。政府、學術界和企業界可以很快就在一個秘密而統一的努力背後組織起來，以控制政治信息傳播，」

喬治·歐威爾為（George Orwell）為著名小說《1984》作者，歐威爾主義（Orwellism）指現代專制政權藉由嚴厲執行政治宣傳、監視、故意提供虛假資料、否認事實，來達到洗腦作用。

「第二，它加速了數位審查的進化，將其從判斷真假轉變為一種新的、更可怕的模式，公然專注於『政治敘事』而忽略事實，」

文章來源：Latest Twitter Files tackle ‘Great Covid-19 Lie Machine’ flagging true content as ‘disinformation’

文章來源：1.TWITTER FILES #19 The Great Covid-19 Lie Machine Stanford, the Virality Project, and the Censorship of “True Stories”

（中時新聞網 張威翔）