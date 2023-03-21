美銀行危機怎解？傳巴菲特將出手

瑞銀以32億美元收購瑞信，破產危機暫告止血，但專家提醒，本周除Fed將在22日召開利率決策會議，矽銀掀起的美國地區銀行風暴，能否有關鍵轉機，將是兩大變數，而美國股神巴菲特是否願意出手，將是拜登政府的最後一張王牌，手上現金水位高達1,286億美元的波克夏若伸援，比政府官員口水護盤更管用。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，矽谷銀行集團母公司宣布破產保護，矽銀股票變壁紙，但破產清算後，要等其他銀行進行收購，整個危機才能獲得解決。

在此同時，另1家陷入風暴的第一共和銀行，雖取得11家大型銀行共同融資300億美元，但上周五股價仍重挫逾3成，表示問題惡化，因融資僅有短期120天，救急但無法救窮，而且融資成本高，第一共和銀行未來幾季的盈餘展望不佳，1周內被標普連續兩度降評，出售資產時，若拋售手中債券，如同矽銀暴露帳面虧損數字，美國金融機構會有陣痛。

然而危機就有轉機，蔡明彰認為，擅長因應金融危機的美國股神巴菲特若出手，有望成最強的底部訊號。如2008年9月爆發金融海嘯，不可一世的高盛岌岌可危，某天坐在辦公桌嗑花生、喝可樂的巴菲特，接到高盛求援電話，手中一大堆現金的巴菲特開始抄底，注資50億美元，但要求年付息10％的特別股，不到8年就回本。

接著，巴菲特10月在紐約時報投書，標題「我正在買美國股票」，向投資大眾信心喊話，在失業率上升、景氣轉弱之下，個人帳戶卻不斷買進美股，比政府官員口水護盤更管用。

巴菲特旗下的波克夏，去年第4季現金水位上升到1,286億美元，比第3季末的1,090 億美元增近200億美元，手中現金比多數國家的外匯存底更多，如果此刻出手投資地區銀行，沒有人會懷疑他的實力。

尤其近來媒體報導，拜登政府密切聯繫巴菲特，巴菲特可能以某種方式投資地區銀行，不需動用納稅人資金，也不必Fed採取行動，若可運用巴菲特解決金融危機的影響力，毫無疑問是拜登政府的最後一張王牌。

假如巴菲特出手，Fed可專注升息打壓通膨，預料3月22日仍會升息1碼，但可望點陣圖不會再上調利率展望，對全球股市是重大強心劑。

蔡明彰強調，台股在Fed利率決策前，月線15,550點有壓力，但升息1碼符合預期後，會再次展開多頭攻勢，並看好一旦金融危機解除，短期將由低基期個股及原物料股扮演多頭急先鋒。

（旺得富理財網 李宗莉）

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