因應經濟不確定性 亞馬遜再裁員9千人

電商龍頭亞馬遜（Amazon）週一（20日）宣布將再裁員9,000人，以精簡營運並因應經濟不確定性升高。此消息加劇科技公司近日競相裁員的困境。

該公司執行長賈西（Andy Jassy）週一表示，新一波裁員將於未來幾周進行，主要受影響的部門包括雲端事業AWS、人力資源、廣告與Twitch遊戲直播。

亞馬遜近幾個月來共宣布裁員2.7萬名員工，相當於全體30萬人力的9％，部分原因在於疫情期間過度招聘。

（工商時報 鄭勝得）

亞馬遜計劃再裁9,000人 雲端運算及廣告部門受影響

美國最大網路零售商亞馬遜公司（Amazon Inc.）今年1月裁員1萬8000人後，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）今天表示，他還要再裁9,000人。

賈西在寫給亞馬遜員工的備忘錄中說道：「鑑於不確定的經濟環境…以及在不久將來存在的不確定性，我們選擇更加精簡成本和員工人數。」

賈西還告訴員工，這波裁員將主要影響亞馬遜公司的雲端運算、人資、廣告和Twitch遊戲影片串流媒體服務等部門業務。

但跟其他科技巨擘的裁員相比，這波裁員占亞馬遜員工總數的比率相對較小。2022年12月亞馬遜員工總數達到150萬人。

美國科技業持續縮減規模之際，社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta在短短幾個月內就裁了將近25%的員工。

（中央社）

延伸閱讀

亞馬遜獨家採購Rivian 恐終止

才宣布擴大投資實體 亞馬遜關8間無人商店

第二總部興建計畫 亞馬遜喊卡

公司下令返回辦公室 亞馬遜員工表達不滿

亞馬遜旗下Zappos 大砍2成員工