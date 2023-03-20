銀行業危機緩解 美股收紅 道瓊樂漲382點

瑞銀集團（UBS）同意收購陷入危機的瑞士信貸，加上以聯準會為首的全球6大央行將聯手提升美元流動性，緩解市場對於銀行風暴的擔憂，華爾街股市20日開盤走勢分歧，道瓊工業指數和標普500指數開高走高，那斯達克指數與費城半導體指數開低，午盤時段震盪後轉漲，四大指數終場收紅。

道瓊工業指數勁揚382.60點，或1.20%，收32,244.58點；標普500指數上漲34.93點，或0.89%，收3,951.57點；那斯達克指數上揚45.03點，或0.39%，收11,675.54點；費城半導體指數揚升31.19點，或1.01%，收3,114.71點。

政經方面，瑞銀19日同意以30億瑞郎收購陷入危機的瑞士信貸，惟瑞士監管機構將瑞信價值160瑞郎的AT1債券註銷，使外界對銀行危機的擔憂升溫，拖累歐股盤初下挫，歐洲央行與歐洲監管機構隨後發表聲明，強調歐元區的規則仍是股權先於AT1債券承擔損失，激勵歐股止跌轉漲。

美國聯準會（Fed）攜手歐洲、英國、加拿大、日本與瑞士全球5大央行於19日晚間宣布，將透過現有的美元流動性互換協議，聯手向全球金融市場注資，以確保美元有足夠的流動性。有鑑於過去兩周全球金融業面臨諸多不穩定性，市場預期聯準會本周升息的機率攀升，根據CME的FedWatch工具，市場預估聯準會升息1碼的機率為76.8%，按兵不動的機率則為23.2%。

由於避險買盤略有減弱，美國公債殖利率下滑後反彈，2年期美債殖利率一度大跌21個基點至3.635%，創下去年9月13日來最低，轉漲後最高漲18個基點，10年期美債殖利率則一度跌近11個基點至3.29%，為去年9月12日來最低，轉漲後最高漲超過10個基點至3.50%。

地緣政治方面，中國領導人習近平周一前往俄羅斯進行國是訪問，與俄羅斯總統普丁就烏克蘭問題舉行會談，俄國強調願討論中方所提出的烏克蘭和平方案。

個股方面，地區銀行股自過去一周的大跌中反彈，惟第一共和銀行雖早前獲得11間大型銀行注資300億美元，仍在一周內遭到標普（S&P Global）二度調降評等至垃圾級別，拖累其股價重挫，盤中多次熔斷，收盤崩跌47.11%；而有望收購標誌銀行大部分業務的紐約社區銀行（New York Community Bancorp）則大漲31.65%，創下上市以來最大單日漲幅。

主要科技股20日漲跌互見，蘋果收漲2.40美元，漲幅1.55%，收報157.40美元；Meta揚升2.20美元，漲幅1.12%，收報197.81美元；Google下滑0.53美元，跌幅0.52%，收在101.93美元；亞馬遜下跌1.24美元，跌幅1.25%，收在97.71美元；微軟挫跌7.20美元，跌幅2.58%，收在272.23美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升0.57美元，漲幅0.64%，收報90.04美元；日月光ADR上漲0.20美元，漲幅2.68%，收在7.66美元；聯電ADR揚升0.15美元，漲幅1.74%，以8.75美元作收。

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