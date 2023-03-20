瑞信賤賣給瑞銀 這三大海外股東虧慘了

為免銀行風暴持續擴大，瑞銀同意出手以約32.5億美元收購瑞信，瑞信雖然躲過倒閉危機，但對於沙烏地阿拉伯、卡達與挪威等瑞信大股東而言，恐需認列龐大的投資虧損。

沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）半年前才出資15億美元取得瑞信9.9％的股權，當瑞銀宣布以32.5億美元收購搖搖欲墜的瑞信後，SNB手中的瑞信持股市值僅剩約2.8億美元，亦即虧損逾10億美元。

雖然說瑞信爆發一連串的醜聞與失策與SNB並無關係，但如今淪落到賣給瑞銀的地步，SNB也在其中扮演關鍵的角色。

就在美國矽谷銀行倒閉的敏感時刻，在媒體詢問是否參與瑞信增資案時，SNB董事長庫達利（Ammar Al Khudiary）給予否定的答案，「絕對不會，原因有許多個，最單純的一個是法規考量。」

就是這一席話引爆賣壓，瑞信股價崩跌24％。接著就是風暴不斷擴大，逼使瑞士政府連連出手搶救，最終並決議由瑞銀出面接手。

其實SNB的立場並未改變，去年10月在吃下瑞信9.9％的股權時，SNB就表明無意再加碼增加持股，不過當時卻也提及「未來若要增加持股會就財務影響、資本規定與創造股東長期價值等因素仔細進行評估。」

SNB當時還表明無意進行拓展國際市場，所以入股瑞信是基於「財務加分」的考量，因為可透過瑞信的產品來服務其富豪客戶。

瑞信爆雷面臨龐大投資虧損的大戶還不僅SNB，卡達主權基金卡達投資局（Qatar Investment Authority）持有6.8％的瑞信持股，為其龐大投資組合的第六大持股。

瑞信的第三大股東為總部設於列支敦斯登的奧拉揚集團（Olayan Group），該集團創辦人為沙烏地阿拉伯商業鉅子。

此外，全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）亦是瑞信的大股東，同樣面臨龐大的投資虧損。

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