限制ASML輸出技術 陸官方:嚥不下這口氣

針對荷蘭知名晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）將對中國禁售尖端光刻機，中國駐荷蘭大使談踐接受媒體訪問時表示，他不會猜測中國政府對此事可能採取的反制措施，但「中國絕不會就這麼嚥下這口氣」。

《路透》報導說，荷蘭《金融日報》（Het Financieele Dagblad）中國駐荷蘭大使在受訪時指出，荷蘭政府擴大限制對中國出口先進晶片技術，將產生「難以預料的後果」。美國及其盟友的做法與國際貿易規則相衝突，破壞全球範圍內的貿易成長和供應鏈的穩定。如果荷蘭真的這樣做，將對中荷的經濟合作和關係將產生負面影響。

報導指出，荷蘭政府3月初宣布，將進一步限制ASML旗下一些半導體設備的出口。除了最先進的技術外，低一個等級的產品也被禁止出口。

報導引述AMSL當時表示，這意味著該公司將不會出售給中國第2先進的半導體技術與設備，也就是深紫外光（DUV）光刻機。

ASML是歐洲最大半導體生產設備製造商，自2019年以來，該公司一直被限制向中國出售其最先進極紫外光（EUV）光刻機；而美國2月間也與荷蘭、日本達成限制向中國出口先進半導體設備的協議，此舉將進一步削弱中國的晶片產能。

（中時新聞網 盧伯華）

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