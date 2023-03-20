世界工廠換人當？ 這區GDP全面超車陸

美中衝突持續，迫使部分公司將供應鏈移出中國，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，東協各國去年GDP（國內生產毛額）首次全部超過中國，這30年來出現巨大轉變的關鍵是供應鏈轉移。

謝金河表示，2022年各國經濟成長率大致出爐，印度6.7%、越南8.62%、印尼5.31%、馬來西亞8.71%、菲律賓7.2%、新加坡3.6%，泰國尚未正式公告，而中國則是3.3%。

謝金河進一步指出，從上述這個數字來看，這是過去30年以來，首度出現東協國家經濟成長率全部都超過中國的景象，他強調，從1994年時任中國國務院總理朱鎔基進行匯改，人民幣大幅貶值，東南亞爆發金融風暴以來，「東協國家的經濟調整30年，去年是巨大變化的一年。」

「造成這個轉變的最大因素是供應鏈的移動，這其中又以美國財政部長葉倫提倡的友岸外包（Friend Shoring）最具代表性。」謝金河說，過去30年，決定生產基地的唯一要素是離岸外包，只要成本夠低，製造業把工廠移過去就可以，但現在離岸變成友岸，也就是供應鏈必須放在友好國家，這時候，從中國移出的製造業最優先往東協各國移動，使東協各國成了新贏家。

謝金河提到，這個供應鏈轉向，可能使東協10國6億人口，再加印度14億人口，合計20億人口的新南向國家變成新的生產基地。

謝金河說，印度去年的經濟總量達到3.38兆美元，已經超過英國，成為全球第五大經濟體，未來幾年，可能在超越德、日本，成為世界第三大經濟體；此外，印尼去年經濟成長率創10年新高，看起來準備大躍升，雙印角色越來越重要，另外包括越南、馬來西亞、菲律賓等也同樣崛起。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

陸統計局長：有信心2023 GDP增長5％

陸GDP成長拚5％ 瑞銀：是務實目標

東協基本面穩健 股市有撐

搶進東協、中東商機 這3家擴產蓄勢待發