市場持續恐慌 銀行股拖累日經

日經指數周一明顯收跌；儘管瑞士信貸在周日達成了一項救命的合併協議，但是市場對於全球銀行業危機的擔憂，讓日本股市在周一拋售風險資產。

周一日經225指數收盤下跌388.12點或1.42%，為26,945.67點，收在1月23日以來最低點。東證一部指數跌30.12點或1.54%，為1,929.30點。

Tachibana證券研究部門總經理Shigetoshi Kamada說：「我原本以為瑞士信貸紓困的消息，會對市場產生正面影響，但是市場下滑的程度超出了我的預期」。

「全球投資人目前都對風險資產敬而遠之，因此日本股市的下跌也符合此一趨勢」。

瑞銀集團（UBS）在周日宣布，將斥資30億瑞朗收購瑞士信貸，並承擔最多50億瑞朗的虧損。這是瑞士政府當局精心策畫的一場合併案，此前瑞銀仍表態不願進行合併。

東京交易所的銀行類股在早盤上升逾1%之後，收盤仍下跌1.88%。該類股在本月下跌了13.6%。保險股本月也下跌逾10%，同樣為表現最差的類股。

三菱日聯金融集團跌1.84%，報825日圓；住友三井金融集團跌1.67%，報5,170日圓；瑞穗金融集團跌2.3%，報1,825日圓。

航運類股跌3.78%，下跌最多。煉油類股收窄跌勢，收盤下跌0.17%。

（時報資訊 張朝欽）

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