劍指美韓 金正恩:隨時準備發動核攻擊備戰

北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩要求隨時做好準備發動核攻擊，以嚇阻戰爭，並指控美國和南韓擴大與美國核資產有關的聯合軍演。

金正恩發表上述言論之際，正值北韓這個孤立國家在18日、19日舉行核戰術演習，以向美國與南韓發出強烈警告。北韓官媒稱，這場演習目的在於「嚇阻戰爭並改善戰術核攻擊能力」。

報導指出，在這場模擬戰術核攻擊的演習中，一枚攜帶模擬核彈頭的彈道飛彈飛行800公里後擊中800公尺高的目標。

監督演習的金正恩表示，這些演習提高了北韓軍隊的實戰能力，並強調有必要透過這類演習，確保能夠「立即對任何壓倒性核攻擊展開回擊」。

報導引述金正恩的話說：「在當前情勢下，敵方侵略北韓的動作越來越明顯，因此我們迫切需要強化核戰嚇阻力量。」

金正恩強調：「北韓核力量將以高度的備戰狀態有力地遏制、控制和管控敵人的魯莽行動和挑釁，並在出現任何意外情況時毫不猶豫地執行其重要使命。 」

北韓中央通信發布的照片顯示，金正恩再攜愛女視察演習，而飛彈在擊中目標前，噴發出熊熊火焰升空。

南韓和日本通報，北韓19日在其東海岸發射一枚短程彈道飛彈，成為近幾週來一連串飛彈試射的最新一次。

北韓對南韓與美國的聯合軍演反應激烈，認為這是入侵北韓的預演。

北韓中央通信社在另一篇報導中說，已有140多萬北韓人自願入伍或再度從軍，以對抗美國與南韓，這個人數比北韓國營報紙2天前報導的約80萬人還多。

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