瑞信旗下5千億債券變廢紙 關鍵內幕曝

瑞士第二大銀行集團瑞信（Credit Suisse Group）爆出嚴重財務危機，為了避免災情向外擴大，引發系統性危機，在瑞士政府撮合下，第一大銀行瑞銀（UBS Group）以30億瑞郎（約新台幣989億）的價格收購瑞信，但附加條件是價值160億瑞郎的瑞信額外一級資本（AT1）債券將被註銷，代表債券持有人將協助承擔成本，引發持有人不滿。

瑞信危機出現後，就多次傳出瑞銀將出手收購的消息，如今確定以30億瑞郎進行併購，推估每股金額僅是瑞信全盛時期的1%。瑞銀收購瑞信後也提出附帶條件，即價值160億瑞郎（約新台幣5,288億）的額外一級資本（AT1）債券將完全減記，等於持有人手上的債券將成為壁紙。

對此，持有該債券的顧問機構Axiom Alternative Investments研究主管Jerome Legras對瑞士政府的決定相當不滿，直言此決定錯誤定義債券持有人與股東的層次，更不符合當初發行債券的共識。

主導瑞銀收購瑞信案的瑞士國際金融市場監督管理局（Finma）總裁Marlene Amstad正面回應此事，他強調，當局是秉持著瑞信大到不能倒的框架處理此事，才會觸發此條件。

（中時新聞網 郭宜欣）

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