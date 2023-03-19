Fed聯合5大央行 提升美元流動性

美國聯準會（Fed）於19日表示，將與英國、加拿大、日本、瑞士以及歐洲的5大央行採取協調行動，透過現有的美元流動性互換協議來增強流動性供應，自20日開始將七天期的操作頻率由每周增加至每天。

在瑞銀（UBS）宣布收購其對手瑞信（Credit Suisse）後，為了避免金融體系發生混亂，美國聯準會攜手英格蘭銀行、加拿大央行、日本銀行、瑞士國家銀行、歐洲央行共同宣布將採取協調行動，根據聯準會的聲明，為了讓美元流動性互換協議更有效地提供美元資金，上述央行皆已同意，將七天期操作的頻率由每周增加至每天，自本月20日開始每日操作，並且將至少持續到今年4月底。

美元流動性互換協議誕生於2008年到2009年金融危機期間，聯準會透過向他國央行提供臨時美元流動性互換，以解決許多地區出現的短期美元流動性短缺問題，聯準會與英國、加拿大、日本、瑞士、歐洲5大央行接著於2013年決定，將臨時美元流動性互換協議變為常設協議。依照約定，他國央行在面臨美元短缺問題時，可以用自身貨幣向聯準會兌換美元，在約定期間到期時還回美元並支付利息。

瑞銀19日宣布以30億瑞郎收購對手瑞信，被視為是緩解銀行危機的一大步，不過由於各國央行仍無法確定市場對此交易的看法，因此首先欲確保全球金融市場有充足的美元流動性。

延伸閱讀

瑞銀32億美元收購瑞信 美英歐同表歡迎

瑞信5千億AT1債券變廢紙 持有人怒了

高盛前執行長：銀行業危機恐拖累美國經濟