瑞信5千億AT1債券變廢紙 持有人怒了

瑞信（Credit Suisse）日前傳出財務危機，在瑞士政府、瑞士央行的介入下，瑞銀集團（UBS）最終同意出手收購，惟其中一項附加條件是瑞信的額外一級資本債（AT1）將被完全減記，使債券持有人大為不滿。

為了解決瑞信危機，瑞銀19日宣布，每持有22.48股瑞信股份的股東將獲得1股瑞銀股份，相當於以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎（約為32億3,000萬美元、991.5億新台幣）收購對手瑞信，較瑞信上周五收盤價折讓59%。此外，瑞士政府為協助瑞銀接管瑞信資產，提供最高90億瑞郎的損失擔保，並由央行給予1,000億瑞郎的流動性援助。

在收購的附加條件中，瑞信名義價值160億瑞郎（約為172.6億美元、5,288.3億新台幣）的額外一級資本（AT1）債券將被完全減記，意即由債券持有人協助承擔成本，然而此舉使持有人大感不滿，其中，顧問公司Axiom Alternative Investments亦有投資AT1債券，該公司研究主管勒格拉斯（Jerome Legras）對於瑞士政府的決定表達「震驚」，認為其顛倒AT1債券持有人和股東之間的層次，不符合有關債券發行時的市場共識。

瑞士國際金融市場監督管理局（Finma）總裁阿姆斯塔德（Marlene Amstad）對於此事回應指出，當局係秉持著瑞信「大到不能倒」的框架，因此選擇觸發此機制。

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