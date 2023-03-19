巴菲特有意救美國銀行危機？網點出徵兆

美國銀行圈上週經歷2008年以來最可怕的金融動盪，人心惶惶，也引發多國金融界緊張。美國財經媒體報導，以往也曾出手救災的「股神」巴菲特（Warren Buffett）近日已與拜登政府官員多次接觸，表達在這場危機之中伸援的意願，手段可能會是投資正處於困境的銀行。有網友觀察，日前一天之中有20多架飛機在巴菲特執掌的波克夏公司總部所在城市降落，推論救援行動正在商討中。

彭博社報導，巴菲特近日之內已與美國總統拜登（Joe Biden）的團隊多次會談，電話會議焦點在於巴菲特可能以某種方式在美國區域性銀行界投資。據稱巴菲特也向拜登政府針對這場危機提出建言。

由巴菲特掌理的波克夏公司（Berkshire Hathaway），並未對此置評。

推特有網友發文指，日前一天之中超過20架私人飛機在波克夏總部位於內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）降落，還有多架噴射機從多家區域銀行總部、滑雪勝地與華府等地點起飛，以此推論巴菲特正與多家銀行執行長洽談救援行動。

Warren Buffett in Contact With Biden Team on Banking Crisis. A large number (>20) of Private Jets landed in Omaha yesterday. Jets flew from HQs of Regional Banks, Ski Resorts & DC. Did #Buffett just fly all the regional bank CEOs into Omaha and offer a deal to SAVE the banks? pic.twitter.com/b5d3KeU7wk — iFinance (@iFinance) March 19, 2023

長久以來，巴菲特不只一次幫助陷入危機的銀行，例如美國銀行（Bank of America）、高盛集團（Goldman Sachs）。2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉，高盛獲得巴菲特50億美元支援，這筆救命錢讓高盛撐過難關。

2011年，美國銀行因次級房貸風暴嚴重虧損導致股價慘跌，巴菲特投注資金相救。

美國此刻這場風暴始於全美規模排名第17的矽谷銀行（Silicon Valley Bank），該行虧損20億美元後面臨流動資金緊縮，本月10日由加州金管當局宣布關閉，美國聯邦存款保險公司（FDIC）任破產管理人，掀起2008年金融風暴以來規模最大的銀行倒閉案。之後又有2家銀行接連倒閉，恐慌四起。

美國金管當局提出特別措施安撫民眾，承諾會全額支付倒閉銀行未投保的存款；拜登的團隊也稱不會要求政府直接動用納稅錢，也無需聯準會救援方案支援。

美國大型銀行上周已主動投注300億美元幫助第一共和銀行（First Republic Bank）穩定資金。

文章來源：Warren Buffett in Contact With Biden Team on Banking Crisis

（中時新聞網 栗筱雯）

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