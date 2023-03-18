法利促福特轉型 除舊卡關創新遇挫

法利（Jim Farley）兩年多前接掌福特汽車執行長兵符時，曾雄心壯志的為這家傳統汽車大廠，擘劃前進電動車與高科技的美好藍圖。但由於歷史包袱太過沉重難以擺脫，轉型腳步躊躇不前。

法利指出，最近幾周，高階主管相繼提出讓公司陷入停滯不前的許多問題，然而多數都是企業長久下來遺留的傳統包袱，像冗員過多就是其中一例。即使福特去年才大砍3,000人，但人手依然過剩，這也迫使該業者必須在歐洲再度裁減3,800名員工。

另外，福特工廠生產的汽車不良率還是偏高、至於供應鏈管理也大幅落後其他同業。成本居高不下則是福特面臨的另一難題。根據公司財務長指出，福特一年成本支出約在70億～80億美元，相對其他業者而言，該費用實在過高。

法利日前在公司發布去年第四季財報的法說會上坦承：「我們的產業體系有許多問題已經是根深蒂固、根本難以自拔」。

他指稱，福特過去發明的移動生產線與建立完整的產業系統，雖然曾為上世紀初的全世界，帶來一大奇蹟。不過諷刺的是，也是因為這些流傳百年已久的傳統包袱、阻礙福特改革、導致他們無法大開大闔、開創新的格局。

除了轉型不順，福特近來又爆發汽車電池起火意外。法利指出，全電動皮卡F-150 Lightning發生電池起火事故，導致底特律車廠必須停產數周。該事件之如此受到外界高度關注，是福特F-150是北美最暢銷的皮卡車型，而F系列也是福特最賺錢的產品線。

福特目前除了要面臨存在企業已久的陳舊文化，在同時還要忙著朝電動車與數位服務的未來軌道前進。事實上除了福特外，全球主要汽車大廠也都有類似的挑戰，就是試圖在改變以往的營運傳統與建立新商業模式當中尋找平衡點。

法利目前的當務之急是聚焦在企業文化的轉變，期望能夠提升公司內部的營運效率。他在日前法說會上提到，「品質與成本可以透過相同的途徑尋求解決之道，那就是深入公司與改變工程、委外與建立的作業模式」。

分析師認為，福特的核心營運無法脫離窠臼，正威脅法利想要讓福特成為頂尖電動車製造商的目標。福特的汽油與柴油引擎汽車業務仍高占美國銷售的逾95％。

法利曾在多次公開場合，將福特與電動車龍頭特斯拉進行比較，他認為特斯拉除了業務規模居於領先、並還擁有成本優勢，然而後者正是福特企圖要拉近差距的地方。