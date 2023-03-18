美砸9千億「拆彈」沒用 這家銀行仍不妙

美國銀行業一周倒了三家區域銀行後，危機還沒解除，即使華爾街巨頭注資300億美元（約新台幣9千億）給瀕臨破產危機的第一共和銀行，仍無法消除市場疑慮，周五股價一度重挫35%，專家分析指出，市場的反應證實效果相當有限，如果無法平息市場的擔憂，決策者將面臨更棘手的問題。

綜合外媒報導，在拜登政府的推動下，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行及花旗銀行在內的11家大型金融集團出手緩解第一共和銀行的資金危機，但從市場反應來看，安撫投資人與存戶信心的效果相當有限。

對此，喬治華盛頓大學教授Arthur Wilmarth表示，「300億美元的資金只是避免潛在的大量擠兌，但沒有增加銀行的股本，股東們與市場投資人一定知道風險依然很高。」

分析師Arnold Kakuda也提到，300億美元只是多爭取了一點時間，但擔憂仍在，更是市場擔憂的事情是第一共和銀行在接受大型銀行的救助前，其實已經向聯準會借了1090億美元，狀況依舊沒有明顯好轉。

報導提到，第一共和銀行的案例恐會讓執政者更加苦惱，如果不能平息深層的擔憂，官員們將面臨更加艱難的抉擇。目前傳出，第一共和銀行仍有出售業務的意願，並考慮向其他銀行或私募基金發售新股籌資。

第一共和銀行具有的優勢在於財富管理業務，所涉資產達到2170億美元，有助於讓第一共和銀行吸引潛在的收購對象。

（中時新聞網 郭宜欣）

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