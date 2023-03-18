制裁頻升級! 俄油沒人買 海上漂流近1個月

隨著西方制裁不斷升級，許多買家迴避俄羅斯原油及相關產品，導致載有俄油的船隻被迫漂在海上，等了幾周才能卸貨，更有油輪已經等了快一個月。分析指出，即便大陸、印度等積極購買折價俄油，但仍無法消化其龐大的出口。

商業內幕報導，俄羅斯目前正致力尋求精煉油產品的出口，根據外媒引述油輪追蹤數據Vortexa顯示，1月下旬裝載俄柴油燃料的Adamas I號船隻，已經在蘇丹附近的海域漂流整整20幾天。

此外，另有一艘船則是被迫在海岸附近，整整等一個多禮拜才得以卸貨。

報導指出，因為缺乏買家，原先出口歐洲的柴油已經在海上堆積如山，目前處於浮動儲存狀態的俄羅斯柴油高達190萬桶。

根據荷蘭國際集團（ING）分析師在報告中指出，印度和大陸兩大亞洲買家持續進口低價俄油，但兩者需求仍不足以消化俄羅斯龐大的原油出口，即便俄羅斯已經於3月宣布削減每日50萬桶的石油產能。

報告表示，印度和大陸等亞洲買家搶購折價俄油，但仍有許多俄油漂在海上，這意味著俄油在其進口比重已經太高了。報告補充，俄羅斯對全球市場的出口每日減少約750萬桶。

報導稱，買家驟減打擊俄羅斯石油和天然氣收入，顯示西方對其的制裁逐漸造成影響，數據顯示，莫斯科1月收入幾近腰斬，其旗艦產品烏拉爾原油出口大幅下跌是主因之一。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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