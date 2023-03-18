美銀行風暴燒到台金控股 老謝揪頭號戰犯

美國矽谷銀行陣亡，波及第一共和等地區性銀行，連百年老店瑞士信貸也被送入加護病房，加上台灣不少大型金控配不出股息，全球金融圈爆發連鎖效應。財信傳媒董事長謝金河分析，葉倫、鮑爾等2位Fed主席都因聽信諾貝爾獎學者克魯曼的看法，誤判通膨僅屬短期現象，是美國1年來暴力升息的元兇，美國政府「前面看錯、後面猛力加碼」，後座力現在開始顯現。

謝金河在臉書以「暴力升息週年祭」為題，發文指出去年3月16日美國Fed開始展開升息，第1次只升1碼，此時俄羅斯已經入侵烏克蘭了，美國2月的CPI已經到7.9%，但Fed仍然未採取行動，3月首次升息，CPI已經來到8.5%了。

再往前看，2021年5月起，美國的CPI已經連續5個月在5%以上，到了第4季，10~12月CPI數據依序是6.2%、6.8%、7%，通膨勢頭已成，但曾任Fed主席的現任財長葉倫、Fed現任主席鮑爾兩人，卻仍相信諾貝爾經濟學獎得主、知名經濟學家克魯曼的說法：通膨只是短期現象。

謝金河坦言，這個誤判也影響到接下來Fed決策，這可能是暴力升息的主因，前面看錯，後面猛力加碼。

接下來是5月4日升2碼，然後是連續4次升3碼，12月2碼，元月再1碼，總共升息8次，共18碼，Fed區間利率也從0到0.25%，拉升到4.5到4.75%，接下來若只升1碼，利率將觸及5%。

從1980年以來，這個世界一直都在降息居多，從未有過如此猛烈升息，一開始股，債先下跌，美元大升，金融市場動盪。

現在升息滿1周年，金融機構開始拉警報，矽谷銀行先陣亡，可能波及眾多地區性銀行；歐洲嬴弱多病的瑞士信貸則是送入加護病房。

謝金河也指，台灣的壽險公司已經苦熬了1年，但這次有很多大型金控公司配不出股息，企業的去庫存壓力正要開始，像巨大去年第3季EPS5.12元，第4季剩0.5元。

市場需求十分薄弱，原物料價格也開始下跌，像俄烏戰爭尚未結束，但WTI已經從最高的133美元跌至65.71美元，油價也腰斬了，因為原物料上漲引發的通膨正在改善。

但他認為，疫情3年影響產業及就業，這個薪資帶動的通膨，恐得花一些時間，暴力升息的後座力，現在開始顯現。

（旺得富理財網 李宗莉）

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