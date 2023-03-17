強行通過年改 法總統馬克宏面臨政治危機

法國總統馬克宏16日動用憲法條款賦予的特別權力，繞過國民議會（下議院）強行通過年金改革法案，此舉引爆民眾怒火，巴黎出現火燒車的街頭暴動，馬克宏政府也因反對黨擬提不信任動議，面臨政治風暴。

法國總理博恩（Elisabeth Borne）周四抵達國民議會後，無視反對黨議員的噓聲和刻意干擾，宣布援引憲法第49條第3款，跳過國會表決直接通過年金改革法案。

博恩向下議會解釋動用憲法49.3條的理由，「我們不能拿年金的未來冒險，改革勢在必行。」

極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）痛批，最後一刻訴諸憲法49.3條，凸顯執政黨極其軟弱，博恩「必須辭職下台」。

馬克宏政府強渡關山通過年改，硬將退休年齡延長至64歲，引發全國民怨沸騰，周四約7,000人自發性集結在巴黎協和廣場，抗議政府的年改法案直到深夜。巴黎暴動中抗議者丟擲石塊，還有人燒車洩憤，警方發射催淚瓦斯驅散群眾。馬賽等其他法國城市，也有民眾自發性上街抗議年改。

法國政府動用憲法逕行通過年改法案的強硬行為，恐進一步觸怒工會、反年改抗議者和左翼反對派。法國工會團體號召3月23日，再度發動全國性罷工及抗議年改行動。

馬克宏領導的執政聯盟，還將因強推年改捲入政治危機。國民議會的反對陣營揚言，要對馬克宏政府提不信任動議，將在這幾天進行表決，很可能就在20日周一。如果在野黨發動不信任投票成功，總理博恩及內閣將被迫下台，年改法案也予以駁回。但預料大多數保守派議員不支持下，不信任案通過的機率微乎其微。

俄烏戰爭凸顯歐洲國家的軍力落差，升高馬克宏擴大軍事支出的壓力，目前法國國防預算占國內生產毛額（GDP）1.9％。

根據經濟合作發展組織（OECD），法國養老金支出在GDP的占比為14.5％，高於美國的7.5％及德國的10.4％。

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